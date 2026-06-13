Frigerio: “No va a pasar nunca más”: del escándalo de los nombramientos en la Legislatura a los concursos obligatorios

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio defendió la implementación del nuevo sistema de concursos y aseguró que busca terminar con una práctica histórica que permitía el ingreso de personal vinculado políticamente a funcionarios de turno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario explicó las diferencias entre los cargos políticos y los puestos permanentes dentro de la administración pública.

“Los funcionarios políticos que vinieron conmigo se van cuando termine mi gestión. El que entra en planta va a estar toda la vida en el Estado. Tiene que entrar por concurso porque así lo dice la Constitución y porque si no pasa lo que pasó siempre: ingresan amigos, parientes y militantes de los funcionarios de turno. Eso no va a pasar nunca más”, sostuvo Frigerio.

La medida se formalizó mediante el Decreto Nº 1.452, que aprueba el Reglamento General de Concursos para el ingreso a la planta permanente del Estado. El sistema ya comenzó a aplicarse en la Cámara de Diputados y se encuentra en proceso de implementación en el Senado.

La iniciativa se complementa con la denominada Ley de Transición, que establece límites a los gobiernos salientes y prohíbe realizar designaciones o pases de personal durante el último año de gestión.

Los nombramientos que generaron polémica en el Senado

Al asumir las nuevas autoridades legislativas, uno de los focos de revisión estuvo puesto en una serie de nombramientos realizados durante la presidencia del Senado que ejerció la exvicegobernadora y actual diputada provincial, Laura Stratta.

Entre los casos que trascendieron públicamente figuró el del actual senador Víctor Sanzberro, quien había sido incorporado a la planta permanente del Senado mientras se desempeñaba como concejal en Victoria. Posteriormente se le otorgó licencia sin goce de sueldo. Tras la difusión pública del caso, decidió renunciar al cargo de planta y continuar con su función legislativa.

También fueron designados en planta permanente los exsenadores Juan Carlos Kloss y Amílcar Genre Bert, quienes luego renunciaron a esos beneficios tras conocerse públicamente la situación.

Otro caso fue el del exintendente de Federal, Gerardo Chapino, quien también había sido incorporado a la planta permanente mientras ejercía funciones ejecutivas y posteriormente presentó su dimisión.

La revisión alcanzó además a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Bordet que habían sido transferidos a la planta permanente del Senado, entre ellos Franco Ferrari, Maricel Brusco, Gustavo Velázquez y Valeria Migueles, cuyos nombramientos no pudieron ser revertidos.

Asimismo, fueron observadas incorporaciones de colaboradores cercanos a Stratta, como Ana Valencia y Sofía Uranga, quienes finalmente fueron desvinculadas. Distinta fue la situación de Roberto Cabeza, quien continúa integrando la planta permanente.

Pases y contratos de exfuncionarios

Las nuevas autoridades también detectaron mecanismos mediante los cuales exfuncionarios que habían ingresado a planta permanente fueron posteriormente transferidos a contratos de obra.

Entre ellos figuraron Lucio Amavet, Néstor Rodríguez, Juan Pablo Zacarías, Luciano Giorgio y Pedro Gebhart, este último imputado en la causa judicial conocida como Jóvenes Emprendedores.

Según se informó, varias de estas situaciones fueron revisadas y modificadas durante los primeros meses de la nueva gestión legislativa.

Los casos más resonantes en Diputados

En la Cámara de Diputados, las revisiones se concentraron principalmente en una serie de incorporaciones realizadas durante la presidencia de Ángel Giano.

Entre los casos que tomaron mayor notoriedad pública estuvieron los de Franco y Joaquín Bahl, hijos del exintendente de Paraná, Adán Bahl, quienes habían sido incorporados a la planta permanente y posteriormente fueron removidos al detectarse irregularidades en los procedimientos.

La misma situación alcanzó a la concejal concordiense Lía Solís y a otros dirigentes y colaboradores vinculados políticamente a Giano.

Tras las revocaciones, varios de los involucrados iniciaron acciones judiciales mediante recursos de amparo para intentar revertir las decisiones adoptadas por las nuevas autoridades legislativas, aunque los fallos resultaron desfavorables.

Entre otros nombramientos posteriormente anulados también figuraron exfuncionarios y empleados vinculados a distintas áreas de la administración provincial, en una lista que incluyó a Guillermo Ferrari del Sel, Luis Erbes, Verónica Mastrachio, Gustavo Zavallo, Mariela Teruel, Gisela Wagner, Agustina Camino, Ana Gabriela Duez, Germán Grané, Rita Machuca, Gonzalo García Garro, Claudio Ava Aispuru y María Eugenia Mayr.

El objetivo de la reforma

Desde el gobierno provincial sostienen que la implementación de concursos obligatorios busca transparentar el acceso al empleo público y garantizar que los ingresos a la administración provincial se realicen en función del mérito y la capacidad de los postulantes.

En ese marco, Frigerio remarcó que el objetivo es evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las detectadas durante el recambio de gestión y consolidar un sistema de selección basado en reglas claras y abiertas para todos los ciudadanos.

“Los cargos políticos terminan con cada gestión. Los puestos permanentes deben ser ocupados por quienes accedan mediante concursos transparentes”, reiteró el gobernador al defender una de las principales reformas impulsadas por su administración en materia de empleo público.

Redaccion de 7Paginas