Frigerio participó del 125° aniversario del Club Social y Deportivo Federación y destacó su rol en la comunidad

El mandatario provincial fue recibido por el presidente del club, Leandro Silvestri, y estuvo acompañado por el titular de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco; el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Alejandro Daneri; y el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga.

Durante su discurso, Frigerio felicitó a la comisión directiva y a los socios por el nuevo aniversario y recordó los inicios de la institución. “Este festejo también es para honrar a aquellos que en 1901 tomaron la decisión valiente de empezar un club y a quienes en la década del 70 lo volvieron a intentar”, expresó.

En ese marco, subrayó el valor social que cumplen este tipo de entidades al remarcar que el principal objetivo de un club es hacer sentir a sus socios como en casa. “Eso se prueba cuando uno le pregunta a los socios qué sienten por el club, y la respuesta es que se sienten en casa”, sostuvo.

Asimismo, el gobernador agradeció el trato recibido en cada visita a la ciudad: “Quiero agradecer a todos los vecinos de Federación por cómo me tratan cada vez que visito la ciudad”, manifestó.

Por su parte, Cecco destacó la emoción de participar del aniversario y recordó su vínculo con la institución. “Poder vivir este día y compartirlo con ustedes es realmente un sueño”, afirmó, al tiempo que valoró el trabajo de la actual comisión directiva por mantener vigente el legado del club.

En tanto, Silvestri agradeció la presencia de autoridades, socios e invitados, y remarcó la importancia del aniversario. “Este día no solo es importante por cumplir 125 años, que no es poco, sino porque nos encuentra trabajando por una institución que representa tanto para nuestra ciudad”, señaló.

El dirigente también hizo hincapié en la necesidad de sostener los valores que identifican al club, como la honestidad, el respeto, la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, además de continuar brindando apoyo a cada disciplina deportiva.

La celebración se desarrolló en el gimnasio de la institución y contó con una cena que reunió a socios, autoridades e invitados especiales. La jornada incluyó además el acto protocolar, una bendición religiosa, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de reconocimientos a quienes forman parte de la historia del club.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas