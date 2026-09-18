Frigerio presentó el balance del primer año de MiradorTEC y anunció Mirador Impulsa

Se trata de un programa provincial de incubación y aceleración de proyectos vinculados con la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que será desarrollado junto con la Bolsa de Comercio de Entre Ríos.

“Por los reconocimientos que recibimos y la cantidad de empresas que ocupan este lugar, en apenas un año ya logramos una muestra cabal de que acertamos en la decisión”, sostuvo Frigerio durante la presentación.

El encuentro contó con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos y presidente de la Fundación MiradorTEC, Fabián Boleas; el secretario general de la Gobernación y vicepresidente de la institución, Mauricio Colello; y el director de MiradorTEC, Carlos Pallotti.

Un polo para empresas, universidades y emprendedores

Frigerio recordó que el edificio donde funciona MiradorTEC cuenta con más de 8.000 metros cuadrados y está ubicado en una zona estratégica de Paraná. Originalmente había sido proyectado para albergar oficinas públicas, pero la actual gestión decidió reconvertirlo en un espacio destinado a empresas, universidades, investigadores, laboratorios y emprendedores.

El objetivo, según explicó el gobernador, fue generar un ecosistema orientado al desarrollo de la economía del conocimiento en la provincia.

En ese sentido, señaló que el primer año de funcionamiento permitió avanzar hacia una nueva etapa y confirmó el lanzamiento de Mirador Impulsa.

“Vamos a lanzar una incubadora y aceleradora de proyectos vinculados con la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en Entre Ríos”, anunció.

Frigerio vinculó esta política con la generación de empresas tecnológicas, el crecimiento de las exportaciones del sector y la creación de puestos de trabajo.

Tecnología y educación

Durante la presentación también se destacó la articulación entre tecnología y educación.

Frigerio sostuvo que las transformaciones vinculadas con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías requieren una relación cada vez más estrecha con el sistema educativo.

En ese marco, afirmó que 3.000 alumnos de escuelas primarias ya reciben educación en inteligencia artificial, mientras que más de 10.000 docentes fueron capacitados en esta materia, según datos proporcionados por el Gobierno provincial. Entre Ríos, agregó, se encuentra entre las primeras cinco provincias que incorporaron esta temática en la educación.

La vinculación también alcanza al sector productivo. El gobernador explicó que empresas industriales utilizan MiradorTEC como espacio de encuentro con firmas tecnológicas para analizar herramientas destinadas a mejorar procesos, productividad y competitividad.

“Industria y tecnología son perfectamente compatibles”, sostuvo Frigerio, al remarcar que esa articulación también busca alcanzar al sector agropecuario entrerriano.

Modernización del Estado

Por su parte, Mauricio Colello destacó el impacto de la tecnología en la administración pública y señaló que el Gobierno provincial trabaja en un proceso de modernización en diferentes áreas.

Mencionó la implementación de la gestión documental y el expediente electrónico, además de la plataforma Mi Entre Ríos, que permite realizar trámites de manera digital.

Colello planteó que la transformación tecnológica del Estado también incluye el acompañamiento a la sociedad mediante herramientas de inteligencia artificial en educación y la creación de vínculos entre la formación, los proyectos innovadores y los sectores productivos.

En ese contexto ubicó a Mirador Impulsa como una herramienta para conectar las ideas y capacidades de los entrerrianos con las oportunidades de desarrollo empresarial.

Crecimiento del empleo y las exportaciones

Fabián Boleas aportó datos sobre la evolución de la economía del conocimiento en la provincia.

Según indicó, durante el último año la fuerza laboral vinculada al sector creció un 4%, por encima de la media, lo que se tradujo en aproximadamente 2.000 puestos de trabajo.

Además, señaló que durante el primer trimestre las exportaciones de la economía del conocimiento crecieron un 10%.

Para Boleas, MiradorTEC representa la estrategia provincial para generar vínculos entre el conocimiento, el sistema educativo y el entramado productivo.

El funcionario destacó particularmente la presencia de universidades vinculadas a las ciencias duras en Paraná y la posibilidad de articular ese conocimiento con una industria tecnológica en crecimiento.

Más proyectos y financiamiento privado

Carlos Pallotti, director de MiradorTEC, destacó que los reconocimientos obtenidos por el polo tecnológico permitieron aumentar su visibilidad a nivel nacional y generar interés de proyectos provenientes de diferentes puntos del país e incluso del exterior.

Según explicó, el objetivo ahora es sumar fuentes de financiamiento privado para acompañar a aquellos emprendimientos que necesitan capital para avanzar en sus distintas etapas.

En ese marco, Mirador Impulsa buscará que más ideas desarrolladas en Entre Ríos puedan transformarse en empresas y que los proyectos con potencial encuentren herramientas, contactos y financiamiento para crecer.

El programa apunta, precisamente, a reducir la distancia entre una idea o proyecto y su concreción empresarial, fortaleciendo la vinculación entre emprendedores, conocimiento, tecnología y capital.

La iniciativa se suma a otras acciones que vienen desarrollándose en MiradorTEC. En mayo de este año, por ejemplo, fue inaugurado MiradorTEC Lab, un espacio orientado a la formación tecnológica, la innovación y el acompañamiento de jóvenes y emprendedores.

De esta manera, el polo tecnológico de Paraná inicia su segundo año con una agenda centrada en la incubación de proyectos, la incorporación de tecnología, la capacitación y la articulación entre el Estado, el sector privado, las universidades y los emprendedores entrerrianos.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas