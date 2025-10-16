Frigerio presentó el Presupuesto 2026: “Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia”

“Estamos cumpliendo con nuestro mandato constitucional y con la obligación de presentar en tiempo y forma el presupuesto, que es la ley de leyes, la más importante que rige el accionar de la gestión en 2026”, expresó Frigerio al término del encuentro con los legisladores.

El gobernador sostuvo que las prioridades del nuevo presupuesto “siguen siendo las mismas que en el anterior: los bienes y servicios más sensibles para la población”, entre los que mencionó la educación, la salud y la seguridad.

Un plan histórico de infraestructura

Frigerio subrayó que el proyecto prevé “quizás la inversión más grande en infraestructura de la historia entrerriana”, con un fuerte enfoque en la recuperación de la red vial, uno de los sectores más deteriorados.

“Vamos a destinar casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos”, detalló, y explicó que estos fondos provendrán tanto de recursos provinciales como de organismos multilaterales de crédito, tras haber obtenido el aval soberano del Gobierno nacional.

“Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien esté al frente de los gobiernos locales”, afirmó el mandatario, quien destacó que ya se ejecutó un tercio de las obras previstas.

Cuentas equilibradas y menos impuestos

Frigerio también valoró que este plan de inversiones es posible gracias a que su administración logró mantener el equilibrio fiscal, pese a un año complejo en materia de ingresos.

“Hemos sostenido las cuentas públicas en un contexto de caída de recursos, pero aun así pusimos en marcha todas las obras —muchas de las cuales estaban abandonadas—, redujimos la presión impositiva y cumplimos con los compromisos de deuda heredados”, enfatizó.

Nueva Ley de Obras Públicas

Finalmente, el gobernador adelantó que junto con el Presupuesto 2026 enviará a la Legislatura un proyecto de Ley de Obras Públicas, que moderniza el sistema de contratación y abre la posibilidad de participación del sector privado.

“El objetivo es establecer una verdadera política de Estado que permita priorizar las obras esenciales de una vez y para siempre”, concluyó Frigerio.

Con esta presentación, el Ejecutivo provincial busca consolidar un modelo de gestión basado en la transparencia, la planificación y la equidad territorial, con la promesa de que “cada rincón de Entre Ríos sienta la presencia del Estado a través de obras concretas”.

Con información de prensa provincial

