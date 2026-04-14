Frigerio propuso un nuevo pacto fiscal federal ante empresarios en AmCham y recibió una ovación

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit, donde sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.

“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En ese sentido, detalló que el esquema debería contemplar la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

El AmCham Summit reúne a referentes del sector privado, la política y la economía para debatir el rumbo económico del país, donde la cuestión tributaria se consolida como uno de los ejes centrales.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas