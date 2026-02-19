Frigerio ratificó la defensa del turismo y el ambiente ante el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú

“Si hablamos de turismo, no puedo dejar de mencionar una preocupación muy seria que tenemos los entrerrianos porque tiene impacto directo en este sector: el proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a nuestra ciudad de Colón”, expresó el mandatario.

Gestiones y reclamo de relocalización

Frigerio recordó que desde que se hizo pública la intención de instalar la planta, la provincia inició gestiones formales ante el gobierno uruguayo. “Viajé varias veces a Uruguay llevando personalmente el reclamo de la provincia de relocalizar el proyecto para evitar impactos negativos sobre la actividad turística, el paisaje ribereño y las economías que dependen del uso del Río Uruguay”, señaló.

En ese marco, destacó que se lograron avances: el gobierno uruguayo solicitó recientemente a la empresa incluir a Colón dentro del área contemplada en el estudio de impacto ambiental requerido para una obra de esta magnitud. “Un paso fundamental para nuestro reclamo”, subrayó.

El gobernador aseguró que se continuará trabajando en la búsqueda de una salida consensuada. “Vamos a seguir dialogando para avanzar hacia una solución acordada, sin abandonar nuestro compromiso de proteger a las comunidades de la costa del Uruguay y garantizar un desarrollo que cuide la actividad turística y las economías locales”, afirmó.

“No cortar puentes, pero tampoco quedarnos de brazos cruzados”

Durante su mensaje, Frigerio hizo hincapié en la importancia del diálogo institucional. “Los entrerrianos aprendimos del pasado. El camino no puede ser cortar los puentes ni enemistarse con nuestros hermanos. Pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que la provincia eligió la vía del trabajo conjunto como mecanismo para resolver diferencias con responsabilidad institucional. “Nuestra posición es firme: cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos los que somos parte de él. Y de esta posición no nos vamos a mover”, enfatizó.

Una mirada estratégica del turismo

Finalmente, el mandatario vinculó la situación con la necesidad de fortalecer el posicionamiento turístico de la provincia. Planteó que pensar el desarrollo implica proyectar a Entre Ríos no sólo como destino de paisajes naturales, sino también como sede de eventos, congresos y actividades capaces de atraer nichos específicos que generen valor, visibilidad nacional e internacional, movimiento económico y empleo sostenido más allá de la temporada tradicional.

De este modo, el gobierno provincial ratificó su compromiso de defender los intereses entrerrianos en torno al uso del río Uruguay, priorizando el cuidado ambiental y el desarrollo equilibrado de las comunidades costeras.