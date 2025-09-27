Frigerio reafirmó el apoyo al campo en la Expo Rural de Concepción del Uruguay

La muestra, que se lleva a cabo en el predio ubicado en el kilómetro 132 de la Autovía Artigas, reúne más de 100 stands, zonas de vehículos y test drive, puestos gastronómicos, música y capacitaciones. Frigerio participó del corte de cintas junto al intendente Eduardo Lauritto y al presidente de la Sociedad Rural local, Agustín Fernández Bugna.

Al recorrer la exposición, el gobernador aseguró: “El campo es el que nuevamente nos va a sacar adelante, como lo hizo siempre en la Argentina”. En ese sentido, resaltó los esfuerzos provinciales por brindar alivio fiscal al sector, mencionando como ejemplo la reciente reducción de Ingresos Brutos para la avicultura.

En relación a las retenciones, Frigerio se mostró a favor de una baja gradual “hasta la eliminación total”, a fin de que el proceso sea sostenible en el tiempo. “Es poco creíble que de un día para el otro no existan retenciones con el esfuerzo fiscal que se está haciendo para llegar al equilibrio”, señaló, al tiempo que calificó este tributo como “perjudicial para el que realmente labura en el campo”.

Inversiones en infraestructura

En su discurso, el gobernador también subrayó el avance de obras en Concepción del Uruguay, entre ellas la pavimentación de 54 cuadras en barrios de viviendas y la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Además, remarcó que “ya intervenimos casi un tercio de las rutas de la provincia y el compromiso es llegar al 100 por ciento”, destacando que la infraestructura vial es clave para que los productores puedan comercializar.

Reconocimiento local

El intendente Eduardo Lauritto agradeció la presencia del gobernador y resaltó que esta fue su octava visita a la ciudad en lo que va de gestión. A su vez, valoró la iniciativa de retomar la exposición rural luego de ocho años, a la que definió como un “salto de calidad” para Concepción del Uruguay.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural local, Agustín Fernández Bugna, destacó el vínculo con las autoridades y recordó que “desde la década del ’70 nunca había venido un gobernador al predio”, lo cual consideró un claro gesto de apoyo.

Del acto participaron también la viceintendenta Rosanna Zitto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

Redaccion de 7Paginas