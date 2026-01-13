Frigerio realizó un balance de los dos primeros años de gestión y puso el acento en la obra pública

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y miembros del gabinete provincial. Tras la reunión, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, brindó detalles de los temas abordados.

Según explicó el funcionario, “se hizo un repaso de los objetivos cumplidos en estos dos primeros años de gestión, especialmente en materia de ordenamiento del gasto y eficientización del Estado”, y agregó que también se plantearon las acciones planificadas para el próximo año, “donde hay un trabajo importante por delante”.

Durante la reunión, además, se evaluó el desarrollo de las fiestas populares que se realizan en distintos puntos de Entre Ríos. En ese sentido, Boleas señaló que “son numerosas, nos llenan de orgullo y cuentan con el acompañamiento de la provincia”, y destacó que la evaluación general fue “muy positiva” respecto a lo que viene sucediendo en cada una de ellas. En ese marco, el gobernador también subrayó la importancia de la conmemoración del próximo 3 de febrero, en homenaje a Justo José de Urquiza y a la Batalla de Caseros, un hecho histórico de gran relevancia para la provincia.

Otro de los ejes centrales del encuentro estuvo vinculado a la infraestructura. Se analizaron el estado de las obras en ejecución y las proyectadas, así como las gestiones necesarias para avanzar con iniciativas que requieren financiamiento internacional a través de organismos multilaterales de crédito.

De cara al 2026, el ministro Boleas remarcó que el objetivo principal será profundizar el ordenamiento y la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de los servicios y optimizar el uso de los recursos públicos. Esto incluye desde la licitación de medicamentos hasta la revisión y optimización de los contratos vigentes.

Finalmente, destacó que habrá “un fuerte énfasis en la ejecución de la obra pública y en todos los proyectos en marcha”, para los cuales la provincia ya cuenta con las autorizaciones correspondientes, y sobre los que se continuará trabajando para asegurar el financiamiento internacional necesario.

Con información de prensa provincia

Redacción de 7Paginas