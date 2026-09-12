Frigerio recorrió el 107 de Concordia y destacó el fortalecimiento del sistema de emergencias sanitarias

Concordia (7Páginas).– El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Dirección de Emergencias Sanitarias 107 de Concordia, donde se interiorizó sobre el funcionamiento del servicio y tomó contacto directo con las y los trabajadores que intervienen en la atención de urgencias cotidianas.

Acompañado por el intendente local, Francisco Azcué, el mandatario destacó las mejoras concretadas en las instalaciones y la ampliación de la capacidad operativa. «La reconversión que se hizo del 107 es una demostración de que también tiene que estar preparado para las inclemencias del tiempo, donde seguramente van a tener más trabajo», sostuvo Frigerio. En esa línea, valoró la transformación del edificio: «Me mostraban las fotos del antes y del después y realmente son impresionantes».

Asimismo, el gobernador resaltó la necesidad de mantener un contacto cercano con la comunidad y las instituciones esenciales del territorio. «Al saludar a los trabajadores del 107 me decían que es la primera vez que viene un gobernador acá. Tenemos que terminar con esa idea de que los gobernadores gobiernan de espalda a la gente, de espalda a instituciones importantes como el 107, de espalda al campo, que es el principal sector de la economía de nuestra provincia», afirmó, al tiempo que instó: «Eso tiene que ser para siempre. Tenemos que dejar el pasado para siempre y no importa quién gobierne la provincia de acá en más. Hay cosas que no hay que modificar nunca más en Entre Ríos».

De la recorrida también formaron parte el director de Emergencias Sanitarias de la provincia, José Cáceres; el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Un servicio estratégico en constante expansión

El 107 Concordia, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, funciona como una de las subcabeceras clave de la red provincial de emergencias. Cumple un rol estratégico en la asistencia sanitaria inmediata, el traslado de pacientes y la cobertura de eventos regionales.

Actualmente cuenta con tres bases operativas y prevé la incorporación de una cuarta. Su equipo está integrado por más de 71 trabajadores —entre operadores, enfermeros, choferes, personal de monitoreo y administración—. En cuanto a recursos, dispone de:

7 ambulancias.

Unidades para rescate y traslados sanitarios.

Motos de respuesta rápida recientemente incorporadas.

Una unidad de triage para eventos masivos y dos carpas sanitarias multifuncionales.

Un camión sanitario que se encuentra en proceso de remodelación.

Acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño

Durante la jornada, el intendente Francisco Azcué subrayó el respaldo del gobierno provincial en las obras de saneamiento sobre el arroyo Manzores y la Defensa Sur, destacando además la donación realizada por CTM para el alquiler de grupos electrógenos. «Hoy, teniendo estos grupos electrógenos estamos tranquilos porque, llegado el caso de una posible inundación y de quedarnos sin luz, vamos a contar con estos equipos que nos van a permitir que el sistema de bombeo pueda seguir trabajando», confirmó el jefe comunal.

Por su parte, el titular de la CTM, Alejandro Daneri, hizo referencia a los informes técnicos que elabora diariamente el área de Hidrología del organismo para monitorear el fenómeno de El Niño. Daneri explicó que se prevé que el mayor impacto meteorológico se registre a partir de septiembre: «Lo que estamos haciendo aquí es tomar acciones preventivas para amortiguar aquello que estamos esperando a partir de septiembre y reducir los efectos en las comunidades».

Entregas de equipamiento, vehículos y aportes a la región

En el marco de la jornada de trabajo, la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande concretó una serie de entregas destinadas a fortalecer las tareas de respuesta ante emergencias y apoyar a diversas instituciones de la región:

Municipalidad de Concordia: Recibió el alquiler de dos generadores eléctricos de emergencia destinados a la estación de bombeo de la Defensa Sur, garantizando el drenaje ante eventuales cortes de suministro eléctrico.

Ministerio de Salud de Entre Ríos: Incorporó un vehículo Chevrolet Spin para el hospital de Villa Paranacito (traslado de pacientes) y una camioneta Chevrolet S10 para la Dirección de Defensa Civil provincial. Además, recibió un ecógrafo de última generación para el hospital Santa Rosa de Chajarí, dos desfibriladores para Pueblo Liebig y medicamentos para centros de salud municipales.

Secretaría de Deportes de la provincia: Se le otorgaron 140 kits deportivos distribuidos en 53 para nivel inicial, 40 para nivel primario y 47 destinados a escuelas integrales.

Municipalidad de La Criolla: Recibió un kit de ataque rápido de 8 HP destinado al cuerpo de bomberos voluntarios para incrementar la capacidad de respuesta ante incendios u otras emergencias.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas