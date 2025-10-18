Frigerio recorrió el puerto de Ibicuy y destacó su potencial para el desarrollo productivo entrerriano

El ministro Schneider destacó la importancia estratégica de los puertos entrerrianos y, en particular, del de Ibicuy, “ya que tiene calado natural que debe ser mantenido, y es el que mayor potencialidad tiene para poder sacar la producción de los entrerrianos”.

Asimismo, reconoció que gran parte de la producción de la provincia y de la Mesopotamia se exporta actualmente por puertos de otras jurisdicciones, y valoró la decisión del gobernador Frigerio de avanzar en políticas que fortalezcan la red portuaria provincial. “Nuestros puertos pueden aportar mucho para aprovechar este potencial de trabajo y crecimiento que tiene Entre Ríos”, subrayó.

En esa línea, Schneider precisó que la provincia está trabajando para dotar a los puertos de infraestructura, y remarcó que para lograr el desarrollo “hay que abrir las puertas al sector privado”. “Allí está la oportunidad de desarrollar todo este potencial, mientras que el Estado debe brindar las herramientas necesarias. Creo que este es el camino para llevar adelante una política de desarrollo integral de nuestra provincia, donde los puertos son fundamentales”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano, coincidió en la relevancia del Puerto Ibicuy, al señalar que “tiene la mayor perspectiva de proyección, ya que está ubicado en un punto estratégico de la región, con aguas profundas, y se posiciona como un puerto con enorme potencial”.

Finalmente, el presidente del Puerto Ibicuy, Matías Regalado, destacó las obras en ejecución y las planificadas. “En las próximas semanas se van a iniciar las remodelaciones y la puesta en valor de las oficinas, algo en lo que venimos trabajando durante todo este año. Y para el presupuesto 2026 presentamos el proyecto de puesta en valor del muelle continental y las zonas aledañas”, detalló.

Con información de prensa provincia

Redacción de 7Paginas