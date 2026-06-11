Frigerio recorrió inversiones productivas en Villaguay y Hasenkamp y destacó el crecimiento del sector privado y la salud pública

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, desarrolló este jueves una intensa agenda de trabajo en las localidades de Villaguay y Hasenkamp, donde recorrió proyectos vinculados a la producción, la generación de empleo y el fortalecimiento de la salud pública.

Durante la jornada, visitó la planta avícola Las Camelias, supervisó las obras y nuevos servicios incorporados en el Hospital Santa Rosa de Villaguay y encabezó la inauguración de una moderna planta de alimentos balanceados de la Cooperativa La Ganadera en Hasenkamp.

Inversión y tecnología en la industria avícola

La primera actividad tuvo lugar en la planta avícola Las Camelias de Villaguay, donde el mandatario fue recibido por directivos de la empresa y recorrió las obras de ampliación de una granja equipada con tecnología de última generación.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, Frigerio dialogó con los responsables del emprendimiento sobre la importancia estratégica que tiene la actividad avícola para la economía entrerriana, tanto por su aporte a la producción como por la generación de empleo.

Bernaudo destacó que la inversión incorpora los más altos estándares tecnológicos del sector y señaló que otras empresas de la provincia también avanzan en procesos de modernización para aumentar la eficiencia productiva.

Por su parte, el empresario Pablo Marsó explicó que la nueva infraestructura está basada en dos pilares fundamentales: la bioseguridad y la producción eficiente. El proyecto contempla la construcción de 12 galpones de ambiente controlado, con capacidad para 44.000 aves cada uno, lo que permitirá producir alrededor de 500.000 pollos por ciclo de crianza.

Salud pública: mejoras en el Hospital Santa Rosa

Posteriormente, Frigerio recorrió el Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde destacó las obras de recuperación edilicia, la incorporación de equipamiento y la puesta en funcionamiento de nuevos servicios sanitarios.

El gobernador remarcó especialmente la creación de la Unidad de Terapia Intensiva, una prestación que consideró histórica para la región.

“Hoy existe la posibilidad de tener una terapia intensiva en el centro neurálgico de la provincia, algo que nunca había existido”, afirmó.

Además, resaltó la importancia de contar con servicios que permitan que los vecinos puedan recibir atención médica compleja sin necesidad de ser trasladados a otras ciudades.

Frigerio aseguró que el Gobierno provincial continuará avanzando con el plan de recuperación de la infraestructura sanitaria y señaló que ya se trabaja en proyectos para refaccionar nuevos sectores del hospital durante los próximos años.

El director del nosocomio, Federico Reichel, destacó el fortalecimiento de los recursos humanos y señaló que recientemente se logró incorporar nuevos profesionales para el área de salud mental, mejorando significativamente la capacidad de respuesta del establecimiento.

Hasenkamp: inauguración de una planta que generará empleo y valor agregado

La agenda concluyó en Hasenkamp, donde el gobernador participó de la inauguración de la nueva planta de alimentos balanceados de la Cooperativa La Ganadera y formalizó la adhesión de la empresa al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

La iniciativa contempla una inversión de tres millones de dólares y la generación de 15 puestos de trabajo directos, además de numerosos empleos indirectos vinculados a la actividad productiva.

Frigerio destacó que ya son 140 las empresas adheridas al RINI, con compromisos de inversión que superan los 400.000 millones de pesos y la creación de aproximadamente 2.500 puestos de trabajo en toda la provincia.

Durante el acto, el mandatario valoró el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado para impulsar el desarrollo económico y remarcó la importancia de agregar valor a la producción primaria.

Asimismo, destacó que gran parte de la maquinaria incorporada en la nueva planta corresponde a industria nacional y entrerriana, fortaleciendo el entramado productivo local.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa La Ganadera, Fabián Leichner, sostuvo que la nueva planta permitirá transformar la materia prima producida en la región, generar empleo genuino y potenciar las economías locales, al tiempo que resaltó el compromiso de la entidad con la sustentabilidad ambiental y el uso de energías renovables.

Producción, empleo y desarrollo

Las actividades desarrolladas por Frigerio en Villaguay y Hasenkamp reflejan dos de los principales ejes de la gestión provincial: el fortalecimiento del sistema de salud pública y la promoción de inversiones productivas que impulsen el empleo y el crecimiento económico.

Tanto las inversiones privadas en la industria avícola y agroindustrial como las mejoras en infraestructura hospitalaria forman parte de una estrategia que busca consolidar el desarrollo de las distintas regiones de Entre Ríos mediante la articulación entre el Estado, las empresas y las instituciones locales.

Redaccion de 7Paginas