Frigerio recorrió la Expo Rural de Colón y destacó el acompañamiento al sector productivo

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este sábado la 43° Exposición Rural de Colón, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en Colonia San Miguel, y destacó las políticas de acompañamiento que lleva adelante la provincia para fortalecer al sector productivo.

Durante su visita, el mandatario remarcó la importancia de mantener un vínculo permanente entre el Estado y los productores, y planteó que la función del gobierno debe ser generar condiciones que permitan desarrollar el potencial productivo de la provincia.

“Hay que facilitarle la vida al productor”, sostuvo Frigerio, al tiempo que afirmó que el campo “es el principal sector de la generación de riqueza y empleo en la provincia”.

Menos impuestos y eliminación de retenciones

Frigerio señaló que entre las medidas necesarias para mejorar la competitividad del sector se encuentran seguir reduciendo impuestos, eliminar las retenciones y profundizar la desregulación.

En ese sentido, destacó algunas herramientas implementadas para simplificar trámites y reducir costos, como el Documento Único de Tránsito.

El gobernador puso en valor la capacidad productiva de Entre Ríos y sostuvo que la provincia tiene “una enorme capacidad de producir proteína vegetal y animal”.

Sin embargo, reconoció que los productores continúan enfrentando márgenes de rentabilidad reducidos como consecuencia de la presión impositiva y otros costos que afectan la competitividad.

“Todos esos costos terminan afectando al productor, arrancando por las retenciones”, afirmó, y explicó que esta situación es uno de los motivos por los cuales insiste ante el Gobierno nacional en la necesidad de avanzar con una reducción de las retenciones.

Una fuerte inversión en maquinaria vial

Otro de los temas abordados durante la recorrida fue el estado de las rutas y caminos de la producción, una de las principales demandas del sector agropecuario.

Frigerio destacó las intervenciones realizadas en rutas nacionales y el avance de trabajos sobre las rutas provinciales, y volvió a anunciar una importante incorporación de equipamiento para la Dirección Provincial de Vialidad.

“Estamos a punto de hacer la compra más importante probablemente de la historia de Vialidad en términos de camiones, retroexcavadoras y motoniveladoras”, aseguró.

Según precisó, la primera parte de esa maquinaria comenzará a llegar durante septiembre, lo que permitirá reforzar la capacidad operativa del organismo para atender las necesidades de mantenimiento y recuperación de la red vial.

Consorcios para los caminos de la producción

En paralelo, el gobernador planteó la posibilidad de avanzar con una ley de consorcios destinada a mejorar el mantenimiento de los caminos rurales.

La propuesta apunta a profundizar la descentralización y otorgar un mayor protagonismo a los municipios y a los frentistas.

“Están más cerca y tienen más capacidad de control”, argumentó Frigerio, al considerar que la participación de los actores locales puede contribuir a mejorar la atención y conservación de los caminos utilizados diariamente por el sector productivo.

“Una visita muy esperada”

El gobernador estuvo acompañado durante la recorrida por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; y el presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, Gustavo Chaulet y Raúl Mohr, respectivamente.

Chaulet valoró especialmente la presencia del mandatario provincial en la exposición y la definió como una visita “muy esperada” que genera orgullo para la institución.

El titular de la Sociedad Rural de Colón también destacó el esfuerzo realizado por productores, emprendedores, cabañeros y trabajadores que continúan apostando a la actividad pese a las dificultades climáticas.

En ese marco, expresó su respaldo al reclamo por la eliminación de las retenciones y al mejoramiento de los caminos rurales.

“Lo que sabemos hacer acá es producir y necesitamos ese acompañamiento y ese tipo de estímulos”, afirmó.

El Gobierno provincial, presente en las exposiciones rurales

Por su parte, Bernaudo destacó la presencia del Gobierno provincial en las distintas exposiciones rurales que se desarrollan en Entre Ríos.

“Estamos en todas las rurales de la provincia, en todas las exposiciones donde los productores vienen con sus animales y los proveedores con maquinaria”, señaló.

El ministro explicó que estos encuentros permiten al Ejecutivo provincial mantener un contacto directo con los distintos actores del sector, conocer sus problemáticas y analizar posibles respuestas.

Entre los temas que surgen habitualmente en estas reuniones mencionó especialmente las dificultades relacionadas con los caminos de la producción, aunque también destacó que las exposiciones permiten observar de cerca el movimiento y la capacidad de trabajo de un sector considerado estratégico para la economía entrerriana.

La recorrida de Frigerio por la Expo Rural de Colón volvió así a poner en agenda la relación entre producción, infraestructura y competitividad, con el desafío de reducir costos, mejorar los caminos y generar mejores condiciones para que el campo entrerriano pueda ampliar su capacidad productiva.

Con informacion de prensa provincial