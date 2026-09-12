Frigerio recorrió plantaciones de cítricos en Concordia y destacó el potencial exportador del sector

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este viernes plantaciones de cítricos en Concordia y mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, donde se analizaron las principales dificultades que atraviesa la actividad y las oportunidades para fortalecer su desarrollo y ampliar los mercados de exportación.

Durante la recorrida, el mandatario destacó el peso de la producción citrícola para la economía entrerriana y nacional y remarcó la necesidad de avanzar sobre las restricciones que actualmente condicionan el crecimiento del sector.

Uno de los principales objetivos planteados es lograr la apertura del mercado de Estados Unidos para la producción entrerriana, una posibilidad que el Gobierno provincial viene gestionando.

“Estuvimos recorriendo plantaciones de cítricos dulces y hablando con representantes de la Cámara de Exportadores, que son también principales productores de cítricos de la provincia, sobre las problemáticas que hoy atraviesan y sobre el enorme potencial que tiene este sector en la economía entrerriana y en la economía argentina”, expresó Frigerio.

El gobernador señaló que, además de la apertura de mercados, se trabaja sobre cuestiones vinculadas con las normas laborales y aspectos impositivos.

“Sentimos que estamos cada vez más cerca de conseguir que estas restricciones al crecimiento se resuelvan y que podamos desplegar finalmente este enorme potencial que tiene el sector citrícola en nuestra provincia”, sostuvo.

Los exportadores valoraron las gestiones

El presidente de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Enrique Yelín, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y coincidió en la importancia de abrir nuevos mercados.

“Desde el primer momento estamos acompañados por el gobierno provincial. La apertura a Estados Unidos es un tema que el gobernador lleva presente a cada lugar donde puede plantearlo. Es difícil, no es fácil, pero estamos trabajando en eso y nos quedamos con su mensaje de que estamos más cerca”, afirmó.

Yelín también planteó la necesidad de avanzar en una reforma laboral que otorgue mayor previsibilidad al sector y favorezca nuevas inversiones.

“Es muy importante para el sector y para la gente, porque va a dar tranquilidad jurídica a los productores para que puedan seguir invirtiendo”, sostuvo.

En el encuentro también se analizaron cuestiones impositivas y su impacto sobre la actividad, con el objetivo de generar mejores condiciones para sostener la producción, promover inversiones y ampliar las posibilidades de crecimiento.

Respecto de la importación de cítricos, Yelín aseguró que los volúmenes que ingresan al país son reducidos y responden principalmente a situaciones puntuales de escasez provocadas por cuestiones climáticas. “No es competencia”, afirmó.

Obras preventivas en el arroyo Manzores

Durante su visita a Concordia, Frigerio también recorrió junto al intendente Francisco Azcué las obras de limpieza y saneamiento del arroyo Manzores, una intervención que busca mejorar el escurrimiento y reducir riesgos ante eventuales lluvias intensas y crecientes.

Los trabajos se realizan en conjunto entre la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y la Municipalidad de Concordia. Se utiliza una excavadora sobre orugas cedida por CTM, mientras que el municipio aporta camiones y cuadrillas para las tareas de limpieza y desobstrucción.

La intervención contempla aproximadamente cuatro kilómetros del arroyo, divididos en diez sectores de trabajo, con tareas que incluyen el retiro de sedimentos, arena, barro, residuos, ramas, árboles caídos y vegetación que puedan obstaculizar el normal escurrimiento.

“Tenemos que limpiarlos y mantenerlos en condiciones para que el agua pueda fluir mejor cuando llegue la creciente. Es una tarea preventiva que estamos haciendo para estar mejor preparados ante los eventos climáticos que puedan venir”, remarcó Frigerio.

El saneamiento también busca anticiparse a posibles escenarios de precipitaciones intensas y crecientes del río Uruguay, que podrían generar un efecto de remanso y disminuir la capacidad de descarga del arroyo.

De acuerdo con la planificación oficial, las tareas demandarían entre cuatro y cinco meses, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado del terreno.

Frigerio en Los Charrúas: caminos y recursos

La recorrida del gobernador por el departamento Concordia continuó en Los Charrúas, donde mantuvo un encuentro de trabajo con la intendenta Andrea Imoberdorff, funcionarios provinciales y legisladores.

Uno de los ejes fue el estado de los caminos de la zona, los convenios con municipios para el mantenimiento de la red vial y la incorporación de nueva maquinaria para Vialidad Provincial.

En ese contexto, Frigerio ratificó la decisión de destinar el 100 por ciento de la recaudación del impuesto inmobiliario rural al arreglo de caminos, además de impulsar esquemas de colaboración con los municipios y frentistas mediante la nueva ley de consorcios.

“Cuando hay pocos recursos hay que trabajar en equipo y priorizar”, sostuvo el gobernador, quien volvió a cuestionar el estado de la red vial provincial y aseguró que su gestión trabaja para recuperar los caminos después de años de deterioro.

En relación con la ruta 4, Frigerio indicó que continúan los trabajos sobre una arteria que presentaba un deterioro de alrededor de 15 años y anticipó que entre fines de septiembre y octubre se concretará una importante compra de equipamiento para la Dirección Provincial de Vialidad.

El objetivo, según explicó, es fortalecer las reparticiones departamentales para atender especialmente los caminos rurales y productivos de la región.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas