Frigerio reestructuró el gabinete, redefinió jerarquías e incorporó a Nancy Ballejos

Economía suma Energía y Transporte

Uno de los cambios más relevantes es el traspaso de las áreas de Energía y Transporte al ámbito del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, lo que incrementa de manera significativa el peso político y operativo de esa cartera. Con esta decisión, el ministro Fabián Boleas concentra funciones clave vinculadas a la administración financiera, los servicios públicos y la planificación de sectores estratégicos para la provincia.

En el área de Energía, Noelia Zapata deja su función anterior y pasa a desempeñarse en un espacio relacionado con Comercio Exterior, Minería y Defensa del Consumidor. La conducción del área queda a cargo del ingeniero Jorge Tarchini, con trayectoria en el sector y experiencia previa vinculada a la empresa energética provincial.

En Transporte, el Ejecutivo designó a Aníbal Steren, quien deja su cargo como vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). En su lugar, ese rol dentro del organismo habitacional será ocupado por Eduardo López Segura.

Planeamiento redefine su conducción

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura quedó bajo la conducción de Hernán Jacob, tras la salida de Darío Schneider, quien asumió funciones legislativas. La designación formaliza un recambio que ya se venía dando en la práctica y se inscribe en la nueva arquitectura administrativa impulsada por el Ejecutivo.

En tanto, Gonzalo Atencio asumirá un rol de Coordinación General Ministerial, con el objetivo de ordenar el funcionamiento interno de la cartera encargada de la obra pública y los servicios de infraestructura.

Modernización absorbe Ciencia y Tecnología

Otro punto central de la reestructuración es la absorción de las competencias de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la Secretaría de Modernización, que pasa a denominarse Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación. Con este cambio se elimina el cargo específico de Secretario de Ciencia y Tecnología.

La secretaría quedará a cargo de Emanuel Gainza, quien amplía su campo de acción y suma responsabilidades estratégicas vinculadas a la transformación digital, la innovación y la modernización del Estado provincial.

Desarrollo Humano suma a Nancy Ballejos

En el área social, el gobernador incorporó a Nancy Ballejos al gabinete provincial. La ex diputada nacional asumirá al frente de una nueva secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, con competencias ampliadas en materia social.

Este movimiento implica la salida de Pablo Omarini de ese espacio, quien pasará a desempeñarse dentro del IAPV, como parte de la redistribución interna de funciones.

Un decreto que concentra decisiones

La reorganización dispuesta por Frigerio incluye además la supresión de secretarías, la unificación de direcciones, la reducción de jerarquías administrativas y la creación de coordinaciones operativas. El objetivo es concentrar la toma de decisiones en menos áreas y reducir la dispersión interna del poder dentro del Ejecutivo.

Si bien el decreto no menciona nombres propios, su implementación deja en evidencia un nuevo equilibrio interno del gabinete, con mayor protagonismo del área económica, una redefinición del esquema de obra pública y un refuerzo de las áreas estratégicas vinculadas a la gestión y el control político de la administración.