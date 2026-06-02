Frigerio reglamentó los concursos para ingresar al Estado y UPCN celebró la medida: “Es un paso histórico”, apuntaron

La normativa reglamenta una exigencia prevista en la Constitución de Entre Ríos desde 2008, que hasta el momento no había sido implementada de manera completa por ninguna gestión provincial. A partir de ahora, todo ingreso a la planta permanente, ascenso o designación en cargos de conducción deberá realizarse mediante concursos previos.

Un nuevo sistema basado en mérito e idoneidad

El reglamento contempla tres modalidades de concursos: para el ingreso a la planta permanente, para promociones internas y para la cobertura de jefaturas de departamento y división.

Según se informó a 7Paginas, los concursos podrán ser abiertos, permitiendo la participación de cualquier ciudadano que reúna los requisitos establecidos, o cerrados, destinados exclusivamente a trabajadores que ya forman parte de la administración pública cuando las necesidades del servicio así lo justifiquen.

Además, la nueva normativa incorpora el reconocimiento a la trayectoria laboral de los trabajadores temporarios del Estado, otorgándoles puntajes específicos de acuerdo con los años de servicio acumulados.

Uno de los aspectos destacados es la conformación de los jurados evaluadores, que estarán integrados por siete miembros, incluyendo representantes del organismo convocante, de las organizaciones sindicales y del ámbito académico universitario, buscando garantizar transparencia, pluralidad y control durante todo el proceso.

El decreto también establece una cláusula de fuerte impacto institucional: toda designación en planta permanente realizada sin concurso previo será considerada insanablemente nula y podrá ser revocada de oficio por el Poder Ejecutivo.

UPCN destacó el trabajo conjunto

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), principal sindicato del sector estatal en la provincia, celebraron la puesta en marcha del nuevo régimen y remarcaron que participaron activamente en su elaboración.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, señaló que el decreto “contiene conceptos que fuimos construyendo” junto al gobierno provincial durante casi un año de trabajo en una mesa técnica especialmente conformada para debatir la iniciativa.

No obstante, aclaró que existen aspectos susceptibles de mejoras futuras. “Hay cuestiones en las que no estuvimos de acuerdo y se pueden ir perfeccionando, pero también hay muchos puntos en los que pudimos hacer prevalecer la experiencia del trabajador que ya está en la administración pública”, expresó.

La dirigente gremial además destacó a 7Paginas, que la normativa garantiza la participación sindical dentro de los procesos concursales, permitiendo el control y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Capacitación y aplicación gradual

Desde UPCN manifestaron que uno de los principales desafíos será la implementación progresiva del nuevo sistema.

En ese sentido, Domínguez sostuvo que el objetivo es capacitar a los empleados públicos para que conozcan en profundidad el funcionamiento del régimen y puedan participar en igualdad de condiciones.

“Queremos que la implementación sea gradual, que capacitemos a todos los trabajadores y que los concursos puedan efectivizarse con igualdad de oportunidades, incorporando tecnología y contribuyendo a la jerarquización de la administración pública”, afirmó.

Asimismo, destacó la incorporación de mecanismos específicos para organismos considerados críticos, permitiendo cubrir vacantes mediante suplencias cuando la prestación de servicios esenciales así lo requiera.

Un cambio de fondo en la administración pública

Con la firma del decreto 1452, el gobierno provincial busca avanzar hacia un modelo de selección de personal basado en la transparencia, la capacidad y la igualdad de oportunidades, poniendo fin a una histórica deuda institucional que llevaba más de 15 años sin reglamentación efectiva.

La medida representa uno de los cambios más significativos en materia de empleo público en Entre Ríos desde la reforma constitucional de 2008 y abre una nueva etapa para la organización y profesionalización de la administración provincial.