Frigerio regresa a la región con agenda en Chajarí y Concordia

En Chajarí, Frigerio estará acompañado por el intendente Marcelo Borghesan y funcionarios provinciales y locales. La primera actividad será a las 14:00 horas, cuando junto al presidente del IAPV, Manuel Schönhals, encabece la entrega de 18 viviendas del programa provincial “Primero Entre Ríos, Primero Tu Casa”. El acto tendrá lugar en calle Islas Malvinas, entre Güemes y 1º de Mayo, en el barrio Norte, frente a la plaza “César Manuel Varini”.

Más tarde, a las 15:00 horas, recorrerá junto al presidente de CAFESG, Carlos Cecco y a otras autoridades, la obra de alcantarilla sobre el arroyo San Gabriel, una infraestructura clave para mejorar la conectividad y el escurrimiento en esa zona de la ciudad.

Posteriormente, el gobernador se trasladará a Concordia para acompañar al intendente Francisco Azcué en la inauguración de ConerTech 2025, una jornada de tecnología y aprendizaje abierta a toda la comunidad. El evento, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación UADER, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, ofrecerá propuestas vinculadas a la robótica, el gaming y la realidad virtual.

De acuerdo a lo informado, Frigerio permanecerá en Concordia hasta el viernes 26, lo que abre la posibilidad de que se sumen otras actividades oficiales a su agenda en la ciudad.