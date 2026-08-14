Frigerio reivindicó las reformas de su gestión y pidió a sus funcionarios defender el rumbo del gobierno

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este viernes una reunión de gabinete ampliado en la que realizó un balance de las principales transformaciones impulsadas por su administración y convocó a todo su equipo a profundizar el trabajo y defender públicamente el rumbo adoptado.

Durante el encuentro, Frigerio remarcó que los avances alcanzados durante su gestión “no deben naturalizarse” y puso como ejemplo el pago en término de salarios y jubilaciones, en un contexto que describió como de caída de los ingresos públicos.

“No podemos acostumbrarnos a los logros, porque si nos acostumbramos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad. Por eso es importante tomar conciencia del camino que estamos llevando adelante”, sostuvo.

Reformas y resistencia

Entre los principales cambios mencionados por el mandatario estuvieron el ordenamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la reforma del sistema previsional para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, la centralización de la compra de medicamentos y las modificaciones implementadas en el sistema de comedores escolares.

También destacó los resultados obtenidos por la provincia en las evaluaciones educativas Aprender y la incorporación histórica de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Frigerio reconoció que varias de estas medidas generaron resistencia de sectores políticos y corporativos y atribuyó parte de las críticas a los intereses que, según afirmó, fueron afectados por las reformas.

“Siempre que queremos implementar una reforma hay una reacción natural en contra, casi cultural, y están los que se oponen porque estamos tocando intereses concretos, puntuales; estamos poniendo luz donde había oscuridad”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Vamos a recibir críticas de aquellos que tienen enorme dificultad para aceptar cambios y transformaciones y, sobre todo, de aquellos que se aprovechaban en beneficio propio de la situación anterior”.

Cooperación con Nación

El gobernador también ratificó su decisión de mantener una relación de cooperación institucional con el Gobierno nacional, poniendo como prioridad los intereses de Entre Ríos.

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, independientemente de los gustos, porque de esa manera les va a ir mejor a todos los entrerrianos”, manifestó.

En ese marco, destacó el acuerdo alcanzado por 120.000 millones de pesos para financiar la Caja de Jubilaciones y los avances vinculados con las primeras concesiones de rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano.

Preparados ante El Niño

Otro de los ejes de la reunión fue la preparación de la provincia ante el posible impacto del fenómeno de El Niño.

Frigerio explicó que el Gobierno provincial trabaja de manera coordinada sobre tres áreas prioritarias: salud pública, infraestructura y protección de la población.

El operativo contempla la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía de Entre Ríos, municipios y comunas, con el objetivo de reducir los efectos que eventualmente pueda provocar el fenómeno climático.

“No para ganarle al fenómeno climático, porque no le vamos a ganar, sino para que cuando llegue con toda su fuerza sepamos y estemos tranquilos de que hicimos todo lo humanamente posible para amortiguar ese impacto en la sociedad”, sostuvo.

Salud, educación y rutas, las prioridades

De cara a la segunda parte de la gestión, el gobernador planteó como objetivos continuar mejorando los servicios de salud y educación y avanzar en obras de infraestructura destinadas a incrementar la competitividad de Entre Ríos.

Entre las metas mencionó la intervención del 100 por ciento de las rutas provinciales y la renovación del equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.

“Ponerse la camiseta y salir a la cancha”

Sobre el cierre de la reunión, Frigerio hizo especial énfasis en la responsabilidad de los funcionarios a la hora de comunicar las acciones de gobierno.

“La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, reclamó.

Y completó la convocatoria con una definición futbolera: “Hay que ponerse la camiseta y salir a la cancha”.

La vicegobernadora Alicia Aluani coincidió con el planteo del mandatario y sostuvo que “cuando uno quiere hacer algo nuevo, siempre hay una resistencia”.

En ese sentido, afirmó que quienes integran el Gobierno deben abandonar la zona de confort y asumir el desafío de impulsar cambios para mejorar la administración provincial.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas