Frigerio respaldó la gestión de CODESAL y confirmó nuevas obras para potenciar el turismo en el Lago Salto Grande

De la reunión también participó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. Durante el encuentro se abordó la actualidad política de la provincia, la situación de Concordia y los principales proyectos que lleva adelante CODESAL para consolidar al Lago Salto Grande como uno de los destinos turísticos más importantes del litoral argentino.

Avanzan nuevas inversiones en el Perilago

Uno de los temas centrales fue el avance de las obras en el Camping Las Palmeras, donde, tras varios años sin contar con unidades de alojamiento, se incorporarán nuevos dormis completamente equipados que serán administrados por CODESAL. La iniciativa busca ampliar la capacidad de hospedaje y responder a una demanda histórica de los visitantes que eligen el Perilago.

En paralelo, se confirmó a 7Paginas, la instalación de una carpa de grandes dimensiones, de 11 por 26 metros, en el complejo de Termas del Ayuí. La estructura permitirá mejorar la recepción de turistas en jornadas de condiciones climáticas adversas y abrirá la posibilidad de realizar eventos corporativos, culturales y deportivos durante todo el año.

Además, las autoridades repasaron el estado de las distintas obras que se ejecutan tanto en esos predios como en otros sectores del Lago Salto Grande, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura turística de la región.

Promoción turística y trabajo conjunto

Otro de los ejes de la reunión fue el trabajo articulado que CODESAL viene desarrollando con instituciones sociales, culturales, deportivas y de servicios de toda la región de Salto Grande, además de los gobiernos locales del departamento Concordia.

En ese marco, Cristina informó sobre la agenda conjunta que el organismo lleva adelante con la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, luego del reciente encuentro mantenido con su representante, José Mouliá. Como parte de esa estrategia, se proyecta una nueva edición de la denominada «Experiencia Lago Salto Grande», destinada a promocionar el destino entre agencias de viajes, empresas e instituciones vinculadas a los sectores educativo, social, deportivo y recreativo.

Respaldo del gobernador

Tras la audiencia, Eduardo Cristina destacó el respaldo recibido por parte del mandatario provincial.

«La reunión fue muy positiva. El gobernador Frigerio destacó nuevamente el rol de CODESAL dentro del Gobierno de Entre Ríos y ratificó al organismo como una pieza clave para impulsar el desarrollo turístico y económico de la región. Desde la Corporación compartimos esa visión y seguimos trabajando para que el Lago Salto Grande cuente con más servicios, más obras y más visitantes durante todo el año, generando nuevas oportunidades», expresó.

Con este encuentro, el Gobierno provincial y CODESAL ratificaron el compromiso de continuar impulsando inversiones, infraestructura y acciones de promoción para consolidar al Lago Salto Grande como uno de los principales polos turísticos de Entre Ríos y del corredor del río Uruguay.