Frigerio respondió a Cresto: “Ellos hablan de privilegios porque eso es lo que hacían y nosotros los vinimos a desterrar”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, desarrolló este viernes una extensa jornada de actividades en el departamento Concordia, que culminó en la sede de la CTM Salto Grande, donde participó de la entrega de kits deportivos destinados a escuelas de toda la provincia y de dos grupos electrógenos para la Estación de Bombeo de la Defensa Sur.

Durante su visita, el mandatario también recorrió las obras que se ejecutan sobre el arroyo Manzores, abordó la preparación de la provincia ante el fenómeno de El Niño y respondió a las críticas políticas que recibió su gestión.

Uno de los principales temas planteados durante la jornada fue la situación de los caminos internos del lago de Salto Grande. Frigerio confirmó que la Provincia avanzará con trabajos de reacondicionamiento y aseguró que se intensificarán las tareas a medida que se acerque la temporada turística.

“Se va a trabajar, se está trabajando y se va a trabajar con mayor intensidad a medida que se acerque la temporada, sin duda”, afirmó el gobernador.

Preparados ante una posible creciente

Frigerio destacó las tareas de prevención que se están llevando adelante en distintos puntos de Entre Ríos frente al escenario climático previsto para los próximos meses.

En Concordia, mencionó específicamente la limpieza del arroyo Manzores y las obras vinculadas al sistema de defensa y bombeo.

“Contra la naturaleza no se puede competir, no va a ganar siempre, pero sí podemos amortiguar los impactos de las lluvias y de las crecientes”, sostuvo.

En ese marco, explicó que la Provincia trabaja en coordinación con municipios, Defensa Civil y otras instituciones para preparar la logística ante eventuales inundaciones.

También hizo referencia a una reunión mantenida con autoridades nacionales, intendentes, Defensa Civil y el Ejército para definir mecanismos de asistencia y traslado de personas en las ciudades con mayor probabilidad de sufrir anegamientos.

Frigerio aseguró que, si bien todavía no hubo una promesa concreta de asistencia económica por parte de la Nación, existe el compromiso de colaborar cuando sea necesario.

Generadores para la Defensa Sur

Durante la actividad desarrollada en la CTM se entregaron dos grupos electrógenos que serán destinados al sistema de bombeo de la Defensa Sur de Concordia.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia del equipamiento y recordó que un corte de energía durante una inundación podría dejar fuera de funcionamiento las bombas encargadas de extraer el agua.

“Imagínense si eso ocurría con una inundación. Las bombas no pueden sacar el agua. Puede ocurrir una catástrofe”, señaló.

Azcué valoró el aporte de Salto Grande y afirmó que, con los nuevos generadores, el sistema de defensa contará con una alternativa ante eventuales cortes de electricidad.

“Ellos hablan de privilegios porque eso es lo que hacían”

La visita también tuvo un fuerte componente político. Consultado por 7Páginas sobre las declaraciones del exintendente y diputado provincial Enrique Cresto, quien había cuestionado la situación económica y acusado al Gobierno provincial de otorgar privilegios a municipios afines, Frigerio respondió con dureza.

“Nosotros estamos decididos a eliminar los privilegios”, afirmó inicialmente, y puso como ejemplo la reciente sanción de la ley que eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores.

“Así que de privilegio estoy para eliminarlos todos. No tengo privilegio con nadie. Nosotros nos manejamos con todos los municipios de la misma manera”, sostuvo.

El gobernador remarcó que durante sus casi tres años de gestión recorrió prácticamente toda la provincia y mantuvo reuniones con intendentes de distintos espacios políticos.

“He visitado y hecho reuniones de gabinete conjunta también con todos los intendentes sin mirar el color de la camiseta partidaria que tiene cada uno. No trabajo de esa manera. Yo trabajo para la gente, no trabajo para los funcionarios”, aseguró.

Y ante la consulta puntual sobre los cuestionamientos de Cresto, respondió: “Ellos hablan de privilegios porque eso es lo que hacían”.

Frigerio sostuvo que esa forma de administrar “forma parte del pasado” y aseguró que su gobierno busca terminar definitivamente con ese tipo de prácticas.

“Que se queden tranquilos que eso cambió y espero que cambie para siempre”, afirmó.

“La gente hoy no está pensando en las elecciones”

Otro de los temas que surgió durante la conferencia fue el calendario electoral de 2027 y la definición de las reglas de juego en Entre Ríos.

Frigerio evitó anticipar una fecha y cuestionó que la dirigencia política esté concentrada con tanta anticipación en las próximas elecciones.

“La lejanía de la política con la sociedad cada vez me asombra más”, expresó.

El gobernador consideró que los dirigentes deberían concentrarse en resolver los problemas cotidianos de los vecinos y no en las próximas candidaturas.

“Encuéntreme un vecino que esté preocupado hoy en la elección del año que viene. Estoy seguro que no va a encontrar ninguno”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la última elección fue hace menos de un año y calificó como “una locura” estar pensando permanentemente en el calendario electoral.

“Nosotros tenemos que estar, el intendente, el gobernador, ocupándonos de resolver problemas. No le importa a nadie ese tema”, manifestó.

Frigerio insistió en que cuando llegue el momento correspondiente se definirán las reglas electorales, pero aclaró que actualmente tiene “muchísimos temas más importantes” para atender.

Promesa de reparar el 100% de las rutas provinciales

Durante su recorrido por Concordia, el gobernador también hizo un fuerte énfasis en el plan de recuperación de la infraestructura vial entrerriana.

Aseguró que la Provincia tiene el compromiso de intervenir el 100% de las rutas provinciales, aunque reconoció que la falta de recursos obliga a avanzar de manera gradual.

“Si tuviéramos más recursos iríamos más rápido, pero lo vamos a hacer”, afirmó.

También anticipó próximas licitaciones para rutas del norte entrerriano, entre ellas las rutas provinciales 1, 2 y 6, que, según sostuvo, se encuentran deterioradas después de décadas de falta de mantenimiento.

Frigerio también se refirió a las rutas nacionales y manifestó su expectativa de que Entre Ríos pueda contar en los próximos años con una red vial nacional en mejores condiciones, a partir de las concesiones de las rutas 12, 18 y 14 y de una eventual transferencia de la 127.

“Lo más importante de esto es que nunca más se abandone el trabajo del Estado en el mantenimiento de la infraestructura”, remarcó.

“Estamos corrigiendo décadas de inacción”

Frigerio defendió el rumbo de su administración y reconoció que la Provincia atraviesa un escenario de ingresos reducidos.

“La provincia está con muy pocos ingresos prácticamente en estos 32 meses de gestión, pero haciendo que los recursos vayan a donde tienen que ir, manejándonos con transparencia, con eficiencia, se pueden hacer las cosas y lo estamos comprobando”, afirmó.

Mencionó como ejemplos la limpieza del arroyo Manzores, la reconversión del servicio de emergencias 107 y las obras viales.

“Lentamente, me gustaría ir más rápido. Si tuviera más recursos lo haría mucho más rápido, pero estamos transformando nuestra provincia, estamos corrigiendo décadas de inacción, de desidia, de falta de transparencia y no vamos a salir de este camino”, concluyó.

La jornada en Concordia terminó con la entrega de equipamiento deportivo que será distribuido desde el lunes entre escuelas entrerrianas, una iniciativa que, según destacaron las autoridades, surgió del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Secretaría de Deportes y la delegación argentina de la CTM Salto Grande.

Redaccion de 7Paginas