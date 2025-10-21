Frigerio reunió a militantes en Gualeguaychú y llamó a defender el cambio

Frigerio destacó la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones del 26 de octubre. “El día de la elección es el día más importante de la democracia”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de cuidar las instituciones y evitar la apatía electoral.

Durante su discurso, el mandatario repasó los logros alcanzados en los primeros 20 meses de gestión provincial, como el incremento del financiamiento de la ANSES a la Caja de Jubilados, la suba del 30% en la tarifa de la Secretaría de Energía de Salto Grande, la obtención de un crédito del BID por más de 350 millones de dólares para obras viales y el traspaso del hospital de La Baxada a la provincia.

Frigerio remarcó además que la política actual se divide entre quienes desean que al gobierno nacional le vaya bien y quienes, según dijo, “esperan que fracase por intereses propios”. En ese sentido, aseguró que “Entre Ríos no va a volver para atrás nunca más”.

El gobernador también hizo referencia a los desafíos en materia educativa y tecnológica, proponiendo garantizar conexión a internet en todas las escuelas rurales y reconociendo que los salarios docentes todavía están lejos de los niveles deseados tras “20 años de malas decisiones”.

Por su parte, el candidato a diputado nacional Joaquín Benegas Lynch se comprometió a “escuchar a los 17 departamentos de Entre Ríos” y a acompañar las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional. Entre sus prioridades mencionó la reforma laboral, la reforma tributaria y la reducción del gasto público. También destacó el impacto positivo del acuerdo de la Hidrovía para el desarrollo portuario y comercial de la provincia.

En tanto, Andrés Laumann llamó a consolidar el rumbo de transformación iniciado en diciembre de 2023 y recordó que muchas reformas, como la denominada “Ley Bases”, aún no fueron completamente aprobadas. “Si a la Argentina le va bien, a Entre Ríos le va bien”, expresó, y pidió a los entrerrianos acompañar nuevamente el proceso de cambio en las urnas el 26 de octubre.