Frigerio reunió a su equipo y legisladores: “Es hora de apretar el acelerador en la transformación de Entre Ríos”

En la mesa también participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, presidenta del Senado, y el titular de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quienes acompañaron el balance y las nuevas proyecciones.

Transparencia, digitalización y orden como pilares

Según se remarcó durante la jornada, la transparencia, la digitalización de los procesos estatales y el orden administrativo constituyen los principales pilares de la transformación que busca consolidar el actual gobierno provincial, en un escenario marcado por restricciones económicas.

El diputado nacional Atilio Benedetti destacó el rumbo definido por Frigerio:

“El gobernador centró objetivos claros: transparencia, funcionamiento acorde a los tiempos, digitalización y orden. La verdad es que entusiasma porque hay una voluntad de cambio real. Es hora de apretar el acelerador para lograr un Estado eficiente y eficaz, que resuelva los problemas de la gente”.

Un mismo compromiso de gestión

Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, valoró el encuentro como una instancia clave para alinear estrategias y compromisos:

“La reunión nos permitió abordar los temas prioritarios de la gestión y, sobre todo, generar un compromiso compartido en la orientación de transformación de la provincia. Estamos reafirmando el rumbo y fortaleciendo los vínculos entre las distintas áreas del gobierno”.

Mirando hacia adelante

El encuentro concluyó con un llamado conjunto a profundizar la modernización del Estado entrerriano, poniendo a los ciudadanos en el centro de las decisiones. La consigna, compartida por legisladores y funcionarios, fue clara: avanzar con mayor celeridad en las reformas necesarias para transformar a Entre Ríos en una provincia más ágil, eficiente y cercana a sus habitantes.

Con información de prensa provincia

Redacción de 7Paginas