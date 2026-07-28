Frigerio reunió a su gabinete para coordinar medidas preventivas ante el fenómeno de El Niño

Durante el encuentro se definieron estrategias conjuntas entre las distintas áreas del Gobierno provincial, con especial atención en la prevención y la capacidad de respuesta de los municipios que habitualmente resultan más afectados por este tipo de eventos climáticos.

Al finalizar la reunión, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, fue el encargado de brindar detalles sobre los temas abordados y explicó que uno de los principales ejes del encuentro fue la planificación anticipada ante los posibles efectos de El Niño.

«Uno de los temas que nos ocupa es el fenómeno de El Niño. Estamos coordinando las acciones que vamos a llevar adelante, poniendo el foco principalmente en la prevención de sus posibles efectos», señaló el funcionario.

Blanzaco destacó que el Gobierno provincial trabaja de manera articulada entre los distintos ministerios y junto a los municipios, que son quienes brindan la primera respuesta ante una eventual emergencia.

«Sabemos que cada uno de estos fenómenos, si bien ha habido varios a lo largo de la historia, tiene sus particularidades. Por eso estamos trabajando de manera interministerial y con los municipios, que son los principales actores en brindar la primera respuesta. Desde la Provincia tenemos que acompañar y reforzar la acción de cada uno de ellos», afirmó.

El ministro explicó que el comportamiento de las dos principales cuencas hídricas de la provincia presenta características diferentes, por lo que la planificación contempla estrategias específicas para cada una.

Mientras que las crecidas del río Paraná suelen ser más previsibles, advirtió que la situación sobre el río Uruguay puede agravarse rápidamente debido a las precipitaciones intensas.

«Las crecidas de los ríos presentan características diferentes. En la costa del Paraná la respuesta suele ser más previsible, mientras que en la costa del Uruguay, aunque existe la regulación de las represas, lo que más nos preocupa son las lluvias intensas, porque pueden generar una situación crítica en muy poco tiempo y para eso tenemos que estar preparados», remarcó.

Ya fue definido un protocolo sanitario

Durante la reunión también se confirmó la puesta en marcha de un protocolo de actuación sanitaria destinado a acompañar las medidas preventivas en caso de que se produzcan inundaciones o evacuaciones.

Blanzaco explicó que el plan contempla el fortalecimiento de distintas acciones de salud pública.

«El protocolo incluye el refuerzo de los calendarios de vacunación para quienes aún no estén vacunados, la preparación de medicamentos y antibióticos necesarios para prevenir infecciones y la programación, junto con los municipios, de rondas sanitarias para atender las necesidades que puedan surgir», detalló.

Convocarán a los municipios con mayor riesgo

Del encuentro, realizado en el Salón de los Gobernadores, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria adelantó que en los próximos días se convocará a los municipios considerados de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno climático para coordinar el trabajo conjunto.

«Estamos programando una reunión con los municipios que generalmente resultan más afectados, para establecer una acción coordinada junto con el resto de los ministerios y fortalecer la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial», concluyó.

Con esta planificación, el Gobierno de Entre Ríos busca anticiparse a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, reforzando las tareas de prevención, asistencia sanitaria y coordinación con los gobiernos locales para minimizar el impacto de eventuales crecidas e inundaciones en la provincia.

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Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas