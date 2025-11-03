7PAGINAS

Domingo 2 de noviembre de 2025
Frigerio saludó a Santilli por su designación y crecen las expectativas de una visita a Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, felicitó públicamente a Diego Santilli por su reciente designación como ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. A través de un mensaje dado a conocer en la página oficial del gobierno provincial, el mandatario provincial destacó la decisión del presidente y valoró el perfil de su nuevo interlocutor político.
“Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea. Sos una persona de diálogo, de consenso y de trabajo”, expresó Frigerio.

Además, agregó: “No tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo”.

Expectativa por una posible visita a la provincia

En el transcurso de la semana pasada trascendió, que el ahora ministro del Interior tendría previsto volver a viajar a Entre Ríos para anunciar medidas vinculadas a Salto Grande.

Cabe recordar que, a principios de octubre, cuando aún estaba al frente de la cartera Lisandro Catalán, el entonces ministro había anunciado en Entre Ríos una suba en la tarifa que Energía le paga a Salto Grande, medida celebrada por las autoridades provinciales.

Ahora, con la llegada de Santilli al Ministerio del Interior, se reavivan las expectativas de que continúe esa línea de trabajo y se consolide una agenda común entre Nación y Entre Ríos en materia energética y de desarrollo regional.

De concretarse, la visita de Santilli sería una de las primeras actividades oficiales en su nueva función, marcando además el inicio de una etapa de diálogo político con las provincias, tal como lo anticipó Frigerio en su mensaje de apoyo.