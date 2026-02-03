Frigerio se interiorizó sobre el destino de un crédito otorgado a un apicultor de Concepción del Uruguay

Se trata de la firma Aphis – Apiarios de la Histórica, que con el acompañamiento del Gobierno provincial logró incorporar moderna maquinaria y construir un nuevo salón de extracción, fortaleciendo su capacidad productiva y avanzando en la cadena de valor del sector.

Durante la recorrida por las instalaciones, ubicadas en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 14, Frigerio se mostró particularmente interesado en conocer en qué se había invertido el financiamiento recibido el año pasado, además de interiorizarse sobre la historia de esfuerzo del emprendimiento y la situación actual de la apicultura entrerriana.

Según se informó a 7Paginas, la planta se dedica a la extracción y comercialización de miel 100% natural, sin procesos industriales, totalmente fraccionada, consolidándose como una propuesta de valor agregado dentro de una actividad clave para la economía regional.

El propietario del emprendimiento, Hugo Breda, destacó la importancia del crédito del CFI y el respaldo del Estado provincial, en especial de la Dirección de Desarrollo Emprendedor, señalando que ese apoyo fue decisivo para el crecimiento del proyecto.

“Gracias a este acompañamiento logramos el impulso para arrancar”, afirmó.

Breda detalló que los fondos permitieron montar la sala de extracción de miel y adquirir equipamiento fundamental como una desoperculadora, que permite retirar la fina capa de cera del panal para facilitar el escurrido de la miel durante la centrifugación. Además, se incorporaron una prensa de opérculos, el extractor, la fosa de decantación, mesas y canastos.

“Actualmente contamos con la habilitación para realizar el fraccionado de la miel”, subrayó.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas reflejan la importancia de acompañar a los pequeños y medianos productores, promoviendo el agregado de valor, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales, en un contexto desafiante para el sector productivo.