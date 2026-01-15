Frigerio se reunió con Azcué y ratificó el acompañamiento al ordenamiento del Estado en Concordia

Según se informó a 7Paginas, el encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno, donde se analizaron los principales ejes de la gestión que lleva adelante el municipio. En ese marco, Azcué expuso el proceso de optimización del Estado local que se encuentra en marcha, orientado a equilibrar las cuentas públicas y a ampliar la capacidad de inversión de la ciudad.

“Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de Concordia con fondos propios, gracias a una administración más eficiente del gasto. En 2026 destinaremos el 20 % del presupuesto a la inversión en obras, con la meta de avanzar progresivamente hasta alcanzar el 35 %, un estándar similar al de las ciudades más desarrolladas del país y la región”, señaló el intendente.

Azcué subrayó que este cambio de paradigma resulta clave para transformar la realidad de numerosos barrios y mejorar la calidad de vida de los vecinos, a partir de una mayor inversión en infraestructura y servicios esenciales.

Durante la reunión también se avanzó en el análisis de las obras y proyectos estratégicos que el municipio impulsa en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, así como en distintas iniciativas que se ejecutarán de manera articulada entre la provincia y el municipio.

Por su parte, el gobernador Frigerio ratificó su respaldo al rumbo adoptado por la gestión municipal y sostuvo que el ordenamiento del Estado y el equilibrio de las cuentas públicas son condiciones indispensables para el desarrollo. “No hay crecimiento posible sin un Estado ordenado, con estructuras eficientes y cuentas públicas equilibradas. Achicar lo que no funciona y administrar con responsabilidad es lo que permite liberar recursos para invertir en infraestructura, mejorar servicios y planificar con visión de futuro”, afirmó.

El mandatario también remarcó que este proceso forma parte de una concepción de Estado que valora a los trabajadores públicos y apunta a fortalecer su funcionamiento con reglas claras, previsibilidad y responsabilidad en el uso de los recursos.

De esta manera, el encuentro ratificó una agenda de trabajo común entre la provincia y el municipio de Concordia, centrada en el ordenamiento del Estado, la inversión en infraestructura y una planificación estratégica de largo plazo como pilares para el desarrollo de la ciudad.