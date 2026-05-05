Frigerio se reunió con Caputo para destrabar obras clave: rutas nacionales, escuelas técnicas y viviendas

En el marco de una agenda de gestiones directas ante el Gabinete Nacional, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes una reunión que definió como «productiva» con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann. El eje central del encuentro fue garantizar la continuidad y el mantenimiento de obras estratégicas que hoy se encuentran bajo la órbita de financiamiento nacional en territorio entrerriano.

Urgencia en las rutas nacionales

Uno de los puntos de mayor preocupación para el mandatario provincial es el estado de las arterias que atraviesan Entre Ríos. Durante la reunión, Frigerio puntualizó la necesidad de intervención inmediata por parte de la Dirección Nacional de Vialidad en las rutas nacionales 12, 18, 127, 136 y la A015 (acceso a Concordia y Salto Grande).

Asimismo, se avanzó en la reactivación de la obra vial en el tramo Racedo–Crespo, una conexión vital para la producción regional que requiere el impulso de los fondos nacionales.

Infraestructura escolar y saneamiento

La agenda educativa también ocupó un lugar relevante. Frigerio gestionó la continuidad de los fondos a través del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) para finalizar obras en establecimientos clave como:

Escuela Técnica N.º 3 de Concepción del Uruguay.

Escuela Técnica San Carlos de La Paz.

Escuela Técnica N.º 1 de Gualeguay.

Escuela Técnica N.º 4 de Larroque.

Además, el gobernador abordó la situación de 14 obras de saneamiento, agua potable y defensas contra inundaciones en diversas localidades. Se trata de proyectos iniciados mediante convenios entre Nación y municipios que la provincia busca destrabar para asegurar su conclusión.

El futuro de la vivienda

Finalmente, se analizó el estado de situación de los programas habitacionales como Casa Propia, Reconstruir y Renabap. Si bien la provincia ha finalizado algunas unidades con recursos propios para no detener el sueño de los entrerrianos, otras obras dependen de definiciones presupuestarias de Nación para su continuidad.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas