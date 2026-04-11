Frigerio sobre la relocalización de HIF Global: “Actuamos con celeridad y veníamos peleando por esto en silencio”

En un marco de cautela pero con evidente satisfacción, el gobernador Rogelio Frigerio se refirió a las noticias que dan cuenta de la eventual relocalización de la planta de HIF Global, proyecto que originalmente amenazaba con instalarse a escasos tres kilómetros de las costas de Colón. El mandatario destacó que, a diferencia de conflictos históricos del pasado, su gestión priorizó la rapidez y la vía diplomática directa.

Una gestión binacional basada en el «sentido común»

En declaraciones radiales, Frigerio reveló que el tema se venía trabajando con hermetismo para garantizar resultados. «Veníamos peleando por esto en silencio y la posibilidad que se abre nos da una enorme sensación de alegría», afirmó, aunque pidió «ser prudentes y esperar que efectivamente se concrete».

El gobernador subrayó el rol fundamental del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, con quien mantuvo encuentros personales en Montevideo. «Personalmente me indicó que le parecía de sentido común y razonable nuestro planteo. Siempre se mantuvo en esa postura y se lo transmitió a nuestro canciller», detalló Frigerio.

Diferencias con el conflicto de Botnia

Uno de los puntos más fuertes del discurso del gobernador fue la comparación con la crisis de las papeleras en 2005.

“A diferencia de lo que ocurrió con Botnia, cuando se actuó tarde porque las reuniones comenzaron cuando la planta ya estaba en construcción, esta vez actuamos con celeridad”, sentenció.

Frigerio recordó que, apenas se conoció el proyecto el año pasado, obtuvo el respaldo de la Casa Rosada y viajó a Uruguay para reunirse con autoridades de Industria y Ambiente del vecino país, instalando el reclamo de Entre Ríos en la agenda binacional.

La defensa del turismo y la identidad de Colón

El mandatario fue enfático en que la postura de la provincia no es atacar las inversiones en Uruguay, sino proteger las economías regionales preexistentes. Tras la cumbre realizada el mes pasado en Colón con intendentes y asambleístas, Frigerio había advertido incluso la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales.

“Recibí cuestionamientos por haber sido muy duro, pero dije lo que sentía. Lo que planteamos es sentido común puro”, argumentó. «No discutimos las inversiones en Uruguay, pero esas inversiones no pueden perjudicar a los hoteleros, gastronómicos y a quienes trabajan con el turismo en Colón, que es una de nuestras plazas más importantes».

Un final a la espera de la confirmación oficial

Si bien el escenario es optimista, el gobernador dejó claro que no bajará los brazos hasta que la relocalización sea un hecho. «Si finalmente se concreta, va a primar el sentido común entre dos países hermanos. Si no, tendremos que seguir insistiendo por los canales institucionales y políticos como hasta ahora», concluyó.

Redaccion de 7Paginas