Frigerio sobre las denuncias de coimas: “Sorprende que se hagan en un marco electoral; por eso es importante que actúe rápido la Justicia”

Entrega para la salud entrerriana

Frigerio destacó la inversión conjunta entre el Gobierno de Entre Ríos y la Delegación Argentina de Salto Grande, que alcanzó los 3.000 millones de pesos en equipamiento sanitario. Se trata de 31 sillones odontológicos de última generación, 50 computadoras destinadas a la implementación de la historia clínica digital y cerca de 300 mil unidades de medicamentos que serán distribuidas en los distintos efectores de salud.

“Estamos priorizando que cada peso vaya a donde tiene que ir, y en este caso se trata de fortalecer la salud pública de la provincia”, señaló el gobernador.

Escándalo por coimas y campaña electoral

Consultado sobre las denuncias de presuntas coimas que salpican al gobierno nacional, Frigerio sostuvo que lo sorprende que aparezcan en plena campaña electoral, “Llama la atención que estas denuncias se den en este marco. Por eso es importante que la Justicia actúe con rapidez y libertad. Celebro que se estén llevando adelante allanamientos y secuestros de teléfonos. Con prudencia hay que esperar que se esclarezca todo”.

El mandatario entrerriano también destacó que estas situaciones suelen irrumpir en épocas de campaña, “En la Argentina lamentablemente pasa siempre: aparecen estos ruidos en la campaña y después, cuando la Justicia no encuentra responsables, se van aquietando”.

Nuevo crédito y situación financiera

En cuanto al debate por un nuevo crédito en la Legislatura, Frigerio agradeció el acompañamiento de un sector de la oposición y remarcó que se trata de una herramienta para reordenar la deuda heredada, “No es una nueva deuda, es una autorización para estirar plazos y dar mayor holgura fiscal. Si esos recursos podemos destinarlos a salud, educación, infraestructura, rutas y hospitales, lo vamos a hacer. Lamento que algunos utilicen esto electoralmente, pero celebro la madurez de una parte significativa de la oposición”.

El aeropuerto de Concordia y la conectividad

Sobre la obra del aeropuerto de Concordia, Frigerio aseguró que los trabajos estarán terminados en las próximas semanas y adelantó gestiones para restablecer la conectividad aérea, “La obra se va a terminar. Vamos a inaugurar un aeropuerto muy importante para toda la región y ya estamos trabajando para que una línea aérea pueda cubrir la ruta Buenos Aires-Concordia”.

Turismo: el ente mixto ya es una realidad

El gobernador confirmó que el ente mixto de turismo de la provincia ya cuenta con decreto reglamentario y que próximamente se designarán las autoridades.

“Era un proyecto largamente esperado y hoy es una realidad. Vamos a trabajar en conjunto con el sector privado para potenciar el turismo, una actividad clave para Entre Ríos”, afirmó.

Finalmente, Frigerio respondió a las críticas por el costo de la energía en la provincia, “Cuando asumí, Entre Ríos era la provincia con la energía más cara del país. Hoy estamos en el puesto 11, en la mitad de la tabla, y seguimos trabajando para mejorar esa posición relativa”.

Redacción de 7Paginas