Frigerio sostuvo que «el Estado debe estar cerca del que invierte»

Durante el evento, que contó con la presencia de emprendedores y referentes del sector porcino, Frigerio enfatizó que la cercanía con el sector productivo es el eje central de su administración provincial. Al respecto, señaló: «Estas visitas también son importantes para estar cerca del que trabaja, del que produce, del que da empleo. Es lo más importante que tenemos. Debemos estar muy cerca para apoyarlos, para destrabar problemas, para acompañarlos en lo que podamos. Es nuestra principal función como responsables del Estado».

Sobre las herramientas concretas para fomentar el desarrollo, el gobernador detalló la vigencia de programas de financiamiento y beneficios fiscales tanto del Ministerio de Desarrollo Económico como el de Desarrollo Social. «Tenemos los préstamos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con los que venimos trabajando desde el primer momento de la gestión. Somos la provincia que ha solicitado más préstamos del CFI de todo el país. Tenemos las exenciones impositivas que creo que son muy importantes también para el que emprende y el que invierte».

Respecto a la competitividad de la agroindustria y la carga tributaria, Frigerio ratificó su postura de acompañamiento frente al gobierno nacional. «Es el sector que siempre ha sacado a la Argentina adelante. Seguimos peleando con ellos para que le bajen los impuestos, que es lo más importante, sobre todo retención, que para nosotros como provincia tendría un impacto fenomenal», afirmó durante su recorrida por los stands.

Para finalizar, el gobernador trazó un horizonte ambicioso para Entre Ríos, vinculando el éxito de la producción vegetal con la transformación en carne. «Tenemos que apuntar a que eso sea una meta: ser la principal producción de proteína animal de la Argentina. Tenemos con qué hacerlo y un trabajo en el medio para apoyar a estos sectores que generan empleo y riqueza», concluyó, reafirmando que los aniversarios «deben poner en el centro a quienes producen cada mañana».

Por su parte, el intendente de Aranguren, Luis Siebenlist, dio la bienvenida al gobernador «en nombre de nuestra comunidad. Estamos realmente contentos porque nos sentimos valorados en los esfuerzos que estamos haciendo, y los sectores productivos de nuestra zona se sienten acompañados».

Siebenlist valoró finalmente el impacto de estas iniciativas en la identidad local y el crecimiento compartido. Sostuvo que el objetivo de sumar a la cadena productiva y a los emprendedores en los festejos es que cada uno de ellos se sienta «reconocido y acompañado», subrayando que el progreso de una comunidad adquiere su verdadera trascendencia cuando se pone el foco en los protagonistas del trabajo diario y el desarrollo económico.

Además del gobernador Frigerio, estuvieron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el senador Rafael Cavagna.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas