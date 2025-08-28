Frigerio valoró el apoyo de parte de la oposición al proyecto de sostenibilidad de la deuda provincial

A la pregunta vertida por un cronista de 7Paginas, sobre la importancia real de este crédito, el gobernador Frigerio apuntó “Primero celebro y agradezco que una parte significativa de la oposición nos haya acompañado. Creo que es muy importante que se pueda dejar de lado la campaña cuando se discuten temas de políticas de Estado, como la posibilidad de que la provincia pueda estirar los plazos del pago de una deuda que nosotros heredamos y no contraímos”, expresó Frigerio.

El mandatario subrayó que la propuesta busca “ordenar el desastre heredado, una deuda en dólares altísima que se había reestructurado y que cayó, por casualidad o no, en nuestro mandato”. En ese sentido, recordó que “ya hemos pagado aproximadamente la mitad de esa deuda con un enorme esfuerzo de todos los entrerrianos” y consideró clave avanzar con la extensión de los plazos para “lograr mayor holgura fiscal y destinar recursos a inversiones en salud, infraestructura, rutas, caminos, escuelas y hospitales que hacen mucha falta”.

Frigerio puntualizó que la iniciativa “es simplemente una autorización para ir al mercado”, aunque reconoció que “hoy el mercado está complicado, por lo cual probablemente se concrete el año que viene”. Asimismo, recordó que “se trata de un instrumento que en su momento también reclamó el oficialismo anterior, y que nosotros acompañamos por entender que era una política de Estado y una necesidad”.

En este marco, el gobernador cuestionó que algunos sectores intenten “utilizar electoralmente” la discusión de la ley, aunque valoró el acompañamiento parcial de la oposición. “Eso habla de la madurez de una parte de la oposición y merece ser destacado”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas