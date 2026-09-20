Frigerio viajará a Francia con Milei y otros gobernadores para participar de la Argentina Week

La comitiva estará integrada por buena parte del gabinete nacional, alrededor de 14 gobernadores y empresarios argentinos de distintos sectores. Según anticiparon fuentes oficiales, se buscará conformar una delegación con un importante peso político y económico.

El objetivo del encuentro será presentar ante empresarios e inversores europeos proyectos y oportunidades vinculados con energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología. La actividad es organizada por la Embajada Argentina en Francia y la Presidencia de la Nación.

La agenda en París

La actividad comenzará el 30 de septiembre con un cóctel y una cena de bienvenida en la Embajada Argentina en París.

El 1 de octubre se desarrollará el plenario multisectorial bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. La jornada tendrá lugar en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y está prevista la participación de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios.

Ese mismo día también se contempla una recepción en el Palacio del Elíseo, junto al presidente francés Emmanuel Macron.

El 2 de octubre, en tanto, se realizarán encuentros sectoriales en los que tendrán un papel central los gobernadores. Entre los temas previstos aparecen las oportunidades de inversión en energía y minería, tecnología e inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica, además de cuestiones vinculadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La participación de Entre Ríos

La presencia de Frigerio se encuadra en la participación de los mandatarios provinciales en una agenda destinada a mostrar proyectos con fuerte impacto territorial ante potenciales inversores.

De acuerdo con el programa difundido, los gobernadores expondrán sobre áreas como la producción de hidrocarburos, minería, exportaciones agroindustriales y obras de infraestructura, entre otras actividades consideradas estratégicas para las provincias.

La delegación argentina también contará con la presencia de empresarios de importantes compañías nacionales, mientras que entre los invitados europeos figuran ejecutivos de firmas vinculadas a la energía, minería, industria y servicios, además de autoridades de organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Según la información difundida sobre el encuentro, se espera un auditorio de unas 400 personas, entre funcionarios, empresarios y representantes de instituciones económicas.

La Argentina Week concentrará así durante tres jornadas la agenda económica del Gobierno argentino en Europa, con reuniones empresariales, paneles sectoriales y actividades institucionales orientadas a promover inversiones y presentar proyectos argentinos ante potenciales socios internacionales.