Frigerio viajará al Puerto de Hamburgo para impulsar nuevas oportunidades de exportación para Entre Ríos

La visita forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el perfil exportador de la provincia, consolidar vínculos comerciales con Europa y generar nuevas oportunidades para la producción entrerriana.

Reuniones con operadores portuarios

Durante su estadía en la ciudad alemana, Frigerio mantendrá encuentros con algunos de los principales operadores portuarios de Hamburgo, quienes han intensificado su relación con Entre Ríos luego del primer embarque de miel entrerriana realizado bajo el nuevo marco comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Ese antecedente abrió nuevas perspectivas para los productos de la provincia en los mercados internacionales, especialmente en Europa, donde existe un creciente interés por la producción entrerriana.

La Hidrovía, un eje clave para el desarrollo

Uno de los temas centrales de la agenda será el próximo inicio de las obras de dragado de la Hidrovía Paraná, un proceso histórico para Entre Ríos, ya que por primera vez la provincia participa activamente en esta instancia estratégica para el comercio exterior.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este avance ha despertado el interés de operadores logísticos alemanes y de otros países europeos, quienes buscan conocer las posibilidades que se abrirán con una mayor navegabilidad, menores costos de transporte y una mejora en la competitividad de las exportaciones entrerrianas.

Fortalecer la inserción internacional

La misión oficial se enmarca en la política impulsada por la gestión de Frigerio para ampliar la inserción de Entre Ríos en los mercados internacionales, promoviendo inversiones y una infraestructura logística que permita potenciar la producción provincial.

Además, el viaje busca consolidar los vínculos institucionales y comerciales que Entre Ríos y Alemania vienen fortaleciendo desde el inicio de la actual administración.

Sin costo para la provincia

Desde el Ejecutivo entrerriano informaron que el viaje del gobernador no representará gastos para las arcas provinciales, ya que la totalidad de los costos de traslado, alojamiento y actividades serán cubiertos por la organización anfitriona que cursó la invitación.

Con esta misión comercial, el Gobierno provincial apuesta a seguir posicionando a Entre Ríos en el mercado internacional, promoviendo nuevas oportunidades para el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo del sector productivo.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas