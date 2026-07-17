Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones y defendió al campo como motor de la economía

«Tenemos un sector agropecuario probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho», afirmó el mandatario entrerriano. En ese sentido, reiteró su histórica postura respecto de los derechos de exportación y volvió a reclamar que se avance en su eliminación.

Frigerio sostuvo que el Estado debe generar condiciones para potenciar la producción y acompañar a quienes invierten, en lugar de convertirse en un obstáculo para el desarrollo del sector.

Como parte de esa visión, presentó un seguro multirriesgo para productores de maíz de hasta 200 hectáreas, una herramienta inédita en el país que, en una primera etapa, alcanzará a unas 100.000 hectáreas y será gratuita durante el primer año. La iniciativa busca brindar cobertura frente a eventos climáticos extremos y reducir la incertidumbre de los pequeños productores.

La presentación del seguro se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno provincial orientada a fortalecer la producción agropecuaria y consolidar a Entre Ríos como una provincia que promueve la inversión y acompaña al sector privado con políticas de incentivo.

Con este nuevo pronunciamiento, Frigerio volvió a posicionarse entre los gobernadores que impulsan una reducción de la presión tributaria sobre el campo y ratificó su planteo de que la competitividad del sector requiere un esquema impositivo más favorable para sostener el crecimiento y las inversiones.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas