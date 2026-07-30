Frigerio: “Voy a hacer todo lo que sea necesario para que el rumbo de la provincia no vuelva para atrás»

Las declaraciones fueron realizadas durante una extensa entrevista con el periodista Daniel Enz en el programa «Cuestión de Fondo», emitido por Canal 9 Litoral, donde el mandatario repasó los principales ejes de su gestión, respondió a las críticas por la reforma previsional, habló de la situación económica de la provincia, de la relación con el gobierno nacional y de los desafíos que enfrenta su administración.

«Nunca dudé de impulsar la reforma»

Consultado sobre si en algún momento se arrepintió de haber promovido la reforma previsional, Frigerio fue categórico.

«No, nunca, jamás», respondió.

El gobernador recordó que la modificación del sistema jubilatorio fue una promesa de campaña y sostuvo que se hizo cargo de «un problema que no generó» su administración.

Según explicó, la Caja de Jubilaciones arrastra un déficit cercano al millón de dólares diarios y advirtió que, sin cambios estructurales, el organismo «iba a explotar».

«Con esta ley evitamos que explote», afirmó, al tiempo que remarcó que la reforma «no afecta derechos adquiridos» y que los actuales jubilados continuarán cobrando sus haberes normalmente, incluyendo los incrementos salariales acordados.

Frigerio también señaló que el proyecto fue debatido durante seis meses, incorporando modificaciones surgidas de distintos sectores, y aseguró que se trata de «una de las leyes más discutidas en la historia de Entre Ríos».

Acuerdo histórico con la Nación

Durante la entrevista, el mandatario reveló que la provincia se encuentra próxima a firmar un acuerdo con la ANSES para la compensación del déficit previsional.

Según indicó, será un convenio «muy superior» al alcanzado durante la gestión nacional de Mauricio Macri.

Explicó que ese avance fue posible luego de realizar auditorías que nunca se habían concretado y tras iniciar acciones judiciales contra el Estado nacional apenas comenzó su gestión.

En ese sentido, destacó el trabajo del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, a quien calificó como «un excelente funcionario» y uno de los principales responsables del proceso de saneamiento del organismo.

Confianza en la constitucionalidad de la ley

Frigerio también se refirió a la posibilidad de que la reforma sea judicializada.

Aseguró que el proyecto fue elaborado junto a especialistas en derecho constitucional para evitar cuestionamientos legales.

«Estamos muy confiados en la solidez del proyecto», afirmó, indicando además que durante el tratamiento legislativo se incorporaron numerosas observaciones formuladas por integrantes del Poder Judicial.

Defendió el nuevo sistema de comedores escolares

Otro de los temas abordados fue la implementación del nuevo esquema de abastecimiento para los comedores escolares.

El gobernador rechazó las críticas por el incremento presupuestario destinado al servicio y sostuvo que la provincia decidió duplicar la inversión para mejorar la alimentación de los alumnos.

Asimismo, defendió la contratación de una empresa para la provisión de desayunos y meriendas, argumentando que permitirá liberar a los directivos escolares de tareas administrativas para que puedan concentrarse en la gestión pedagógica.

Además, señaló que el sistema es utilizado en la mayoría de las provincias argentinas y remarcó que la licitación fue «abierta y transparente».

Gestión «sin plata»

En materia económica, Frigerio sostuvo que Entre Ríos administra actualmente recursos equivalentes a los que tenía durante la pandemia, aunque aseguró que hoy se ejecutan más obras y servicios gracias al ordenamiento de las cuentas públicas.

«Estamos gestionando sin plata», expresó.

También destacó la centralización de la compra de medicamentos para hospitales públicos, asegurando que permitió reducir diferencias de hasta un 50% en los precios que pagaban distintos establecimientos sanitarios por los mismos insumos.

Relación con Milei y defensa de los intereses provinciales

Respecto de la relación con el presidente Javier Milei, Frigerio afirmó que mantiene una buena relación institucional, aunque aclaró que eso no le impide reclamar por los recursos que corresponden a Entre Ríos.

Recordó que fue el primer gobernador entrerriano en iniciar demandas judiciales contra el Estado nacional por los fondos de la Caja de Jubilaciones y por las regalías de Salto Grande.

«Tengo la responsabilidad de defender los intereses de mi provincia», sostuvo.

No obstante, expresó su deseo de que la gestión nacional tenga éxito porque, según consideró, «la mayoría de los argentinos apuesta a la estabilidad económica».

Rutas, empleo y empresas públicas

El mandatario también defendió la política de infraestructura vial de su gobierno y aseguró que el objetivo es que el próximo año todas las rutas provinciales se encuentren en obra.

En cuanto al empleo privado, destacó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que, según indicó, permitirá generar cerca de 3.000 puestos de trabajo.

Además, descartó avanzar en privatizaciones de empresas estatales.

«Si funcionan bien, ¿para qué las voy a privatizar?», sostuvo, poniendo como ejemplo a Enersa, empresa que, según dijo, permitió reducir el costo de la energía eléctrica en la provincia.

«Haré lo que sea necesario»

Sobre una eventual candidatura para buscar un segundo mandato en 2027, Frigerio evitó confirmar definiciones electorales, aunque dejó una frase que rápidamente adquirió fuerte contenido político.

«Lo que tenga que hacer para que el rumbo de la provincia no vuelva para atrás, lo voy a hacer», expresó.

De esa manera, el gobernador cerró una entrevista en la que buscó presentar la reforma previsional como una de las decisiones más importantes de su gestión y el punto de partida de un proceso de transformación institucional de largo plazo para Entre Ríos.

Con información de Analisis

Redaccion de 7Paginas