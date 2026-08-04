Frigerio y Bravo analizaron obras estratégicas para Federación: viviendas, turismo y pavimentación

Uno de los temas centrales fue el plan de 165 viviendas del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), de las cuales 120 presentan distintos niveles de avance. El intendente explicó la necesidad de finalizar esas unidades habitacionales para concretar el traslado definitivo de familias que aún residen en el ex emplazamiento de la ciudad, en una zona industrial afectada por la presencia de humo y aserrín.

«Impacta directamente a los vecinos del ex emplazamiento para poder hacer el traslado definitivo de esa gente a un lugar donde no es un hábitat saludable», sostuvo Bravo al referirse a la importancia del proyecto.

Ante el actual contexto económico, también se evaluó la posibilidad de reformular el plan para optimizar costos y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que permitan completar las viviendas.

Otro de los ejes del encuentro fue la incorporación del juego acuático «Torbellino» al Parque Acuático de Federación, una obra que busca fortalecer la oferta turística de uno de los principales destinos termales de la provincia.

Bravo destacó que el proyecto permitirá seguir consolidando a Federación como un polo turístico de relevancia.

«Potenciar aún más el turismo de Federación, pero también, por supuesto, impacta directamente en el turismo de la provincia», afirmó.

Para concretar la iniciativa, se analizaron alternativas de financiamiento a largo plazo que posibiliten al municipio afrontar la inversión de manera sustentable.

Durante la reunión también se evaluó el proyecto de pavimentación de una avenida estratégica que atraviesa los barrios de CAFESG y conecta con el hospital, el centro de salud, la Municipalidad y otros sectores de gran circulación.

El intendente remarcó que se trata de una obra prioritaria debido al crecimiento comercial registrado en esa zona y al intenso tránsito diario de vecinos.

El proyecto ejecutivo ya fue presentado ante la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), mientras que se analiza la posibilidad de ejecutar la obra por etapas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la provincia.

Al finalizar el encuentro, Bravo valoró la predisposición del gobernador para trabajar en alternativas que permitan reactivar proyectos considerados fundamentales para el desarrollo urbano, social y turístico de Federación.

Según lo indicado a 7Paginas, esta reunión permitió avanzar en una agenda común que contempla soluciones habitacionales para familias que aún permanecen en sectores vulnerables, nuevas inversiones para fortalecer el principal motor económico de la ciudad y obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos