Frigerio y Caputo sellaron una agenda de gestión: prioridad en la Ruta 18, alivio fiscal y fondos para la Caja de Jubilaciones

En un encuentro de trabajo desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, abordaron una hoja de ruta centrada en la infraestructura vial, el saneamiento de las finanzas provinciales y la competitividad del sector productivo.

La reunión permitió repasar el estado de las rutas nacionales en territorio entrerriano. En este punto, Frigerio destacó la importancia de dar continuidad y finalización a las obras en marcha, con especial énfasis en la Ruta Nacional 18, una arteria estratégica para la conectividad del Mercosur y el desarrollo de las economías regionales.

Asistencia financiera y jubilaciones

Otro de los ejes centrales de la charla fue la compleja situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El mandatario provincial planteó la necesidad de incrementar el flujo de recursos nacionales para saldar la deuda histórica con el sistema previsional entrerriano.

Asimismo, se analizó la factibilidad de recibir anticipos de coparticipación federal, una herramienta financiera que no solo beneficiaría a la administración provincial, sino que también sería extensiva a los municipios que requieran auxilio para cumplir con sus compromisos locales.

El desafío de la reforma fiscal

En sintonía con las políticas de desregulación económica, Frigerio y Caputo coincidieron en que el crecimiento genuino del sector privado depende de un esquema impositivo más simple. En este sentido, acordaron trabajar en conjunto para la eliminación de impuestos distorsivos de manera coordinada entre los tres niveles del Estado: Nación, Provincia y municipios.

Esta coordinación busca aliviar la presión tributaria sobre los productores y emprendedores, facilitando la inversión y la generación de empleo en la provincia.

Los puntos destacados de la reunión:

Infraestructura: Compromiso para finalizar tramos pendientes de la Ruta 18.

Caja Previsional: Gestiones para recibir fondos que cubran el déficit previsional.

Coparticipación: Acuerdo para habilitar adelantos financieros a la provincia y comunas.

Alivio Fiscal: Trabajo conjunto para suprimir gravámenes que frenan la producción.