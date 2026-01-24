Frigerio y Moine coincidieron en señalar al turismo como eje estratégico para el desarrollo de Entre Ríos

Durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados a la generación de empleo, la necesidad de modernizar las estructuras productivas y la importancia de impulsar políticas públicas que acompañen los cambios que se están dando tanto a nivel nacional como internacional.

Tras el encuentro, Moine destacó la relevancia de avanzar en reformas que permitan ampliar el empleo formal y reducir la informalidad laboral. “Coincido con la necesidad de una reforma laboral que ayude a generar más trabajo registrado y a ampliar la demanda laboral, sin afectar derechos esenciales”, expresó el exmandatario provincial.

Asimismo, remarcó la importancia de encarar estos debates con una mirada de mediano y largo plazo. “Durante muchos años se aplicaron esquemas que no lograron resolver los problemas de fondo. Hoy es necesario animarse a discutir nuevas herramientas, con responsabilidad y consenso”, sostuvo.

En ese marco, Frigerio y Moine coincidieron en señalar al turismo como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de Entre Ríos. El exgobernador subrayó que se trata de una actividad clave para el crecimiento del sector servicios y la generación de empleo, y remarcó la necesidad de avanzar en una planificación sostenida que involucre al Estado, al sector privado y a los gobiernos locales.

Finalmente, Moine valoró el diálogo mantenido con el gobernador y destacó la importancia de generar ámbitos de intercambio que permitan pensar políticas de Estado orientadas al desarrollo y al futuro de la provincia.