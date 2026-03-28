Frustración: suspendieron el Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas por la presencia de «verdín» en el lago de Concordia

Lo que prometía ser una muy buena jornada para la natación de Concordia y la provincia terminó en una profunda decepción por causas ambientales. Este sábado 28 de marzo, la fecha única del Campeonato Entrerriano de Natación en Aguas Abiertas 2026 debió ser suspendida de urgencia debido a la inmensa cantidad de cianobacterias (verdín) presentes en el sector del Camping Las Palmeras, en el Lago de Salto Grande.

La decisión fue comunicada a media mañana por el principal organizador de la prueba, Edelmiro Morán, quien en diálogo con 7Paginas explicó los motivos de la drástica medida: “Hemos resuelto suspenderlo por la presencia de verdín en las aguas del lago, que hace inapropiada la utilización del espejo de agua para realizar la actividad”.

Prioridad: la salud de los atletas

Morán lamentó la situación, destacando el esfuerzo previo del equipo de trabajo, pero fue tajante respecto a la seguridad de los competidores: “Es una pena, hace bastante tiempo que veníamos trabajando en esto, pero la naturaleza se nos cruzó. Realmente no podemos arriesgar la salud de nadie por hacer un evento deportivo. En estas condiciones no lo vamos a hacer”.

La prueba, fiscalizada por la Federación Entrerriana de Natación (FEN), estaba reservada exclusivamente para nadadores con licencia federada nacional y promocional. La organización local estaba a cargo del Centro Integral de Natación y Natación Río Uruguay.

Un regreso esperado que deberá aguardar

La suspensión tiene un gusto amargo para el deporte local, ya que este evento representaba el regreso de una competencia de este nivel a Concordia después de mucho tiempo. La última vez que se disputó una prueba exclusiva para federados en la ciudad fue en marzo de 2014, en el marco de la recordada carrera Salto-Concordia.

Tras 12 años de ausencia, las expectativas eran altas entre los nadadores de toda la provincia que habían viajado para participar del certamen. Por el momento, la organización no confirmó si la fecha será reprogramada en otra locación o si se dará por cancelada definitivamente, quedando supeditada a la evolución de las condiciones del agua en el perilago.