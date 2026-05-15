Frustran un millonario contrabando: intentaban cruzar más de 1.000 prendas de vestir desde Concordia hacia Salto

Un importante operativo cerrojo en las aguas del río Uruguay permitió desbaratar una millonaria maniobra de contrabando que tenía como destino la vecina ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Prefectura Naval Argentina en la zona ribereña de Concordia.

Según se informó a 7Paginas, el secuestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 340,2 de la margen derecha del río Uruguay. Según informaron fuentes de la fuerza, las tareas operativas se activaron a partir de datos precisos aportados por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, que alertaban sobre movimientos sospechosos en la costa.

El hallazgo en la costa

Con la información procesada, efectivos de la Prefectura Salto Grande desplegaron un patrullaje fluvial estratégico. Durante el rastrillaje, la Autoridad Marítima nacional divisó un bote de chapa equipado con motor que se encontraba embicado entre la vegetación de la orilla.

Al aproximarse para inspeccionar la embarcación, los uniformados descubrieron que junto al bote se encontraban acopiados diez bultos de grandes dimensiones, preparados para ser cruzados de manera clandestina hacia el país vecino.

Cifras del secuestro

Tras dar intervención a las autoridades correspondientes y realizar la apertura de los bultos bajo protocolos de seguridad, se constató el contenido del cargamento ilegal:

1.075 prendas de vestir de diversos talles y modelos.

Un bote de chapa con motor a explosión, utilizado para la logística del cruce.

Especialistas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) se encargaron de realizar el aforo oficial de la mercadería, determinando que el valor total de lo incautado supera los 18 millones de pesos.

El hecho quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, conducido por la Dra. Analía Graciela Ramponi, bajo la Secretaría del Dr. Iñaki Bosch, desde donde se ordenó el secuestro preventivo de la embarcación y de la totalidad de la indumentaria por infracción al Código Aduanero.