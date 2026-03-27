Frustraron un contrabando en el Río Uruguay: Prefectura incautó cigarrillos valuados en 50 millones de pesos

En un importante procedimiento llevado a cabo durante la noche de ayer, personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de Concordia logró desarticular una maniobra de contrabando de gran escala. Bajo los lineamientos del titular de la fuerza local, el Prefecto Jorge Ribinski, los efectivos incautaron un millonario cargamento en el kilómetro 334,6 del río Uruguay, en inmediaciones del Club Regatas.

El operativo comenzó cuando el personal, mediante tareas de vigilancia encubierta, constató movimientos sospechosos en la costa. Al aproximarse al lugar, sorprendieron a un individuo que cargaba bultos en un bote de chapa a remo, con la clara intención de cruzar la frontera hacia la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.

Maniobra frustrada y fuga

Al verse acorralado por los efectivos federales, el sujeto emprendió una veloz huida por la espesa vegetación de la zona, abandonando la embarcación y la carga. Tras la requisa de los elementos hallados, se contabilizaron 47 bultos que contenían un total de 2348 cartones de cigarrillos marca GIFT.

Según las estimaciones oficiales, el valor de la mercadería secuestrada asciende a los 50 millones de pesos.

Trampas para el personal

Un dato que causó alarma durante el procedimiento fue el hallazgo de trampas precarias montadas sobre los senderos de acceso. Los contrabandistas habían instalado sierras circulares ocultas en el camino con el objetivo de obstaculizar el paso o causar heridas de gravedad al personal de Prefectura durante las persecuciones.

Afortunadamente, los dispositivos fueron detectados y neutralizados por los uniformados antes de que alguien resultara herido.

Intervención Judicial

Por el hecho tomó intervención el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, quien ordenó el secuestro de la mercadería y del bote, además de iniciar las actuaciones de rigor por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Con este procedimiento, la Prefectura Naval Argentina reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza en las aguas del río Uruguay, combatiendo las actividades ilícitas que afectan la economía y la seguridad de la región.

Con información de prensa Prefectura Concordia

Redaccion de 7Paginas