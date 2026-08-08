Fue a entregar una encomienda en Federación y habría robado prendas de una vivienda: es de Concordia

Un hombre oriundo de Concordia quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de hurto, luego de ser identificado como el presunto autor de la sustracción de prendas de vestir y frazadas de una vivienda de Federación.

La investigación se inició el pasado 6 de agosto, a partir de la denuncia realizada por una vecina, quien manifestó que un repartidor de una empresa de encomiendas, luego de efectuar una entrega en su domicilio, habría ingresado al patio de la vivienda y sustraído dos bolsas que contenían prendas de vestir y frazadas.

A partir de la denuncia, personal policial llevó adelante distintas tareas investigativas, incluyendo el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. De esta manera, los investigadores lograron identificar al presunto autor y establecer las características del vehículo utilizado, constatando además que había salido de la ciudad.

Con la colaboración de la División Investigaciones de Concordia y mediante consultas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se logró establecer la identidad del sospechoso y determinar que posteriormente regresaría a Federación.

Ante esta situación, se implementó un operativo de interceptación sobre la Ruta Provincial N° 44. Alrededor de las 20:45 del viernes, los efectivos interceptaron un vehículo utilitario de color blanco, conducido por el hombre identificado, quien viajaba acompañado por otro masculino mayor de edad.

Tras poner la situación en conocimiento de la Unidad Fiscal de Federación, se dispuso el traslado de ambos hombres a la Jefatura Departamental, además del secuestro preventivo del teléfono celular del conductor y la restitución voluntaria de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

Recuperaron las prendas y frazadas

Durante el procedimiento se formalizó el secuestro de cuatro juegos de sábanas, dos frazadas, prendas de vestir de dama, caballero y niños, ropa interior y un par de calzado de niña.

También fue secuestrado preventivamente un teléfono celular Samsung A13 de color gris, perteneciente al conductor del utilitario.

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes en la División Investigaciones, y cumplidos los trámites de identificación de antecedentes y examen médico, ambos hombres recuperaron la libertad.

No obstante, uno de ellos quedó supeditado a la causa judicial, mientras la investigación continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Federación.

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