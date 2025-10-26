7PAGINAS

Domingo 26 de octubre de 2025
Fue a votar y terminó detenido: tenía pedido de captura por abuso en Buenos Aires

El hecho ocurrió este domingo en la localidad entrerriana de Colonia Elía, donde personal de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre que se presentó a votar en una escuela local y sobre quien pesaba un pedido de captura por una causa de abuso sexual iniciada en la provincia de Buenos Aires.
Según se informó a 7Paginas, los efectivos federales ya contaban con datos sobre la posible presencia del acusado en el establecimiento educativo. Una vez confirmada su identidad, procedieron a su aprehensión inmediata, trasladándolo luego a la sede de la Policía Federal en Concepción del Uruguay.

La causa está bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Carlos Rengel Mirat, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, dirigida por el Dr. José María Campagnoli.

El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y no afectó el desarrollo normal de los comicios en la escuela donde se produjo la detención.