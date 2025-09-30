7PAGINAS

Martes 30 de septiembre de 2025
Fue encontrado el cuerpo del joven de Concordia que era buscado en el rio Uruguay

Este martes se confirmó la peor noticia: fue encontrado el cuerpo de Javier Acosta, el joven de 22 años de Concordia que era intensamente buscado desde el pasado viernes en aguas del río Uruguay.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que el hallazgo se produjo en inmediaciones del kilómetro 325,5 del río, a la altura de la zona del Frigorífico Yuquerí, aproximadamente a 100 metros al sur del muelle y a 30 metros de la orilla. En el lugar trabajaron personal de la Prefectura Naval Argentina, efectivos de la Policía de Entre Ríos, Policía Científica y la Fiscalía a cargo de la investigación.

El fiscal Dr. Arias, junto al Jefe Departamental, Comisario Inspector José María Rosatelli, y la Subjefa Departamental, Comisario Inspector Liliana Miño, supervisaron las tareas de rigor, con la intervención del médico policial y el traslado del cuerpo por parte de la morguera.

La familia del joven reconoció el cuerpo y confirmó que se trataba de Acosta, quien el viernes pasado había ingresado al río tras una discusión familiar y desde entonces permanecía desaparecido.

Cabe recordar que el domingo, mientras se desarrollaban los operativos de rastrillaje, familiares y allegados realizaron un corte en la avenida de ingreso a Benito Legerén, reclamando mayor celeridad en la búsqueda y visibilización del caso.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y avanzar con las pericias de rigor.