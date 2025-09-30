Fue encontrado el cuerpo del joven de Concordia que era buscado en el rio Uruguay

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que el hallazgo se produjo en inmediaciones del kilómetro 325,5 del río, a la altura de la zona del Frigorífico Yuquerí, aproximadamente a 100 metros al sur del muelle y a 30 metros de la orilla. En el lugar trabajaron personal de la Prefectura Naval Argentina, efectivos de la Policía de Entre Ríos, Policía Científica y la Fiscalía a cargo de la investigación.

El fiscal Dr. Arias, junto al Jefe Departamental, Comisario Inspector José María Rosatelli, y la Subjefa Departamental, Comisario Inspector Liliana Miño, supervisaron las tareas de rigor, con la intervención del médico policial y el traslado del cuerpo por parte de la morguera.

La familia del joven reconoció el cuerpo y confirmó que se trataba de Acosta, quien el viernes pasado había ingresado al río tras una discusión familiar y desde entonces permanecía desaparecido.

Cabe recordar que el domingo, mientras se desarrollaban los operativos de rastrillaje, familiares y allegados realizaron un corte en la avenida de ingreso a Benito Legerén, reclamando mayor celeridad en la búsqueda y visibilización del caso.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y avanzar con las pericias de rigor.