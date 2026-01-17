Fue localizado el menor de Concordia que había desaparecido junto a su padre

La situación había generado alarma luego de que el portal La Misiva Digital informara sobre la desaparición del niño, quien había sido visto por última vez durante la noche del jueves en compañía de su padre y su abuelo en una plaza de la ciudad. Según los datos aportados, alrededor de la medianoche el abuelo se retiró del lugar, indicándoles que luego regresaran a la vivienda para descansar. Sin embargo, al levantarse en la mañana del viernes, los abuelos constataron que ni el menor ni su padre se encontraban en el domicilio.

Ante esta situación, se radicó la denuncia correspondiente y se inició un operativo de búsqueda, solicitando la colaboración de la comunidad a través del 911 ante cualquier información que permitiera dar con su paradero.

Afortunadamente, durante la tarde de este viernes, personal policial logró localizar al menor y a su padre en buen estado de salud en la zona céntrica de Concordia, en inmediaciones de la Catedral. Así lo confirmó Rosatelli, quien además indicó que se dio inmediata intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y al Ministerio Público.

Según se informó oficialmente, el menor será entregado a su abuela, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. En paralelo, trascendió que el padre del niño atravesaría problemas de adicciones, situación que será evaluada por los organismos competentes.

El rápido accionar policial y la intervención de las áreas de protección permitieron que el caso tenga un desenlace favorable, llevando tranquilidad a la familia y a la comunidad concordiense.