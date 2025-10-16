7PAGINAS

Jueves 16 de octubre de 2025
Fuerte accidente en Concordia: una joven sufrió una grave fractura tras chocar en moto

Un violento accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este jueves en la esquina de avenida San Lorenzo y Laprida, en la ciudad de Concordia, donde dos motocicletas colisionaron con fuerza.
Redacción 7Paginas

Según los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas, el impacto se produjo minutos antes de las 18:00 horas, en una intersección regulada por semáforos. Como consecuencia del choque, una joven de 26 años identificada como Florencia Rodríguez sufrió una fractura en su pierna derecha, mientras que el otro conductor, Tomás Benítez, también de 26 años, resultó con escoriaciones leves.

Ambos fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias 107 y trasladados de inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde Rodríguez quedó bajo observación debido a la gravedad de la lesión.

Se presume que una de las motocicletas habría cruzado con el semáforo en rojo, lo que habría provocado el violento choque. Personal de la Comisaría cuarta trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas exactas del siniestro.

(Noticia en desarrollo)

