Fuerte accidente en el sur de Concordia: cuatro personas fueron hospitalizadas

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30, a la altura del kilómetro 250 de la Autovía 14, en sentido norte-sur. Personal de la Comisaría Colonia Yeruá acudió al lugar tras ser alertado por el accidente.

De acuerdo con la información policial brindada a 7Paginas, el choque involucró a un Peugeot 406, conducido por un hombre de 39 años que viajaba acompañado por dos personas, y un Geely GX3, al mando de otro hombre que también iba acompañado por dos personas, de 87 y 82 años.

Según las primeras actuaciones, el Peugeot circulaba en sentido norte-sur por el carril rápido y, al llegar frente al retorno ubicado en el kilómetro 250, se produjo la colisión con el otro vehículo.

El Geely habría salido desde la colectora, frente a la estación de servicio Shell, con intenciones de ingresar al retorno, cruzándose delante del Peugeot. Como consecuencia, ambos vehículos terminaron impactando.

El Peugeot sufrió importantes daños en su parte delantera, mientras que el otro rodado presentó daños en la zona trasera izquierda.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas fueron trasladadas en ambulancias del servicio de emergencias 107 hasta el Hospital Masvernat.

Según se informó, los dos acompañantes que viajaban en el Peugeot presentaban golpes y lesiones en la zona del pecho. En tanto, las dos acompañantes del Geely, de 87 y 82 años, sufrieron golpes en la espalda y un corte en el cuero cabelludo, respectivamente.

En el lugar trabajaron efectivos de Calabacilla, Colonia Yeruá y del Puesto Caminero Concordia, quienes intervinieron en las tareas correspondientes y en el ordenamiento de la circulación.