Fuerte accidente entre tres vehículos en uno de los accesos a Concordia

Según los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas, el hecho ocurrió pasadas las 8 en la intersección de Av. Presidente Perón y Palmiro Castanini, en un sector conocido popularmente como la arrocera.

De acuerdo a información no oficial, un automóvil Chevrolet Corsa venia circulando por la colectora y al intentar cruzar a la calle Palmiro Castanini, con el semáforo en rojo, desencadenó la colisión en la que terminaron involucrados otros dos vehículos.

Al lugar acudió el servicio de emergencias 107, que trasladó al hospital Masvernat a una mujer de apellido Roldan de 55 años quien presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo. Cabe mencionar que esta persona, oriunda de Federación, viajaba en la parte trasera de la camioneta Toyota Hilux.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial, mientras se intentan esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.