Fuerte campaña contra los microbasurales en Concordia

Según se informó a 7Paginas, durante la presente semana, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de eliminación de microbasurales en la zona de JJ. Sola e Ituzaingó, sobre calle Dr. Florenza y sus intersecciones con Chile y Perú, y en el sector de Laprida y la vía.

En paralelo, se llevaron adelante tareas de desmalezado en San Lorenzo y Mendiburu; sobre Mendiburu desde 2 de Abril hasta Yuquerí; por Yuquerí desde San Lorenzo hasta Mendiburu; en calle Odiard, entre Mendiburu y San Lorenzo; y sobre República del Paraguay desde 2 de Abril hasta Yuquerí.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para mantener los espacios públicos en condiciones y prevenir la proliferación de focos de contaminación ambiental.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, arquitecto Alejandro López, remarcó la necesidad de que la comunidad acompañe estas políticas con mayor compromiso ciudadano. “Muchas veces limpiamos el mismo lugar más de una vez por semana. Se forman microbasurales incluso en sectores donde existen contenedores y un servicio de recolección diario, por eso necesitamos mayor compromiso por parte de la ciudadanía”, expresó.

Asimismo, López subrayó que contar con más y mejores servicios públicos es una prioridad de la gestión, pero aclaró que el cuidado de la ciudad también debe ser una prioridad para los vecinos. “El Municipio trabaja todos los días, pero sin la colaboración de la comunidad es muy difícil sostener una ciudad limpia. Cuidar la ciudad es lo que realmente hace la diferencia”, concluyó.