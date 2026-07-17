Fuerte choque entre dos motociclistas en Concordia: ambos fueron hospitalizados

Dos motociclistas resultaron heridos este viernes por la tarde tras protagonizar un fuerte choque en la zona oeste de Concordia y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según pudo saber 7Paginas en el lugar del hecho, el accidente se registró alrededor de las 19 horas en la intersección de Paula Albarracín y Lieberman.

De acuerdo con la información recabada, una motocicleta Enduro de 150 centímetros cúbicos circulaba por calle Paula Albarracín en sentido norte-sur, mientras que una motocicleta 110 cc transitaba por calle Lieberman en dirección oeste-este.

Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron violentamente en la intersección y, como consecuencia del impacto, terminaron desplazándose varios metros sobre calle Paula Albarracín, frente a la sede del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

Un menor entre los heridos

Fuentes consultadas indicaron que el conductor de la motocicleta de 110 cc es un adolescente de 15 años, mientras que el otro rodado era conducido por un hombre mayor de edad.

Ambos sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, que posteriormente los trasladó al Hospital Masvernat.

Según trascendió, el menor involucrado no llevaría colocado el casco de seguridad al momento del accidente, un dato que deberá ser confirmado por las actuaciones correspondientes.

Denunció el faltante de su celular

Un hecho que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar fue que, mientras aguardaba ser derivado al hospital y pese al dolor provocado por las lesiones, el conductor mayor de edad manifestó reiteradamente que necesitaba recuperar su teléfono celular para comunicarse con su familia.

De acuerdo con testigos, el hombre sospechaba que el dispositivo habría sido sustraído mientras permanecía tendido sobre la calzada, una situación que, de confirmarse, será materia de investigación por parte de las autoridades.