Fuerte cruce en el Concejo Deliberante de Concordia: Sastre acusó a ediles justicialistas y al Diario Junio de montar «un circo mediático»

En declaraciones a 7Paginas, el concejal oficialista sostuvo que los ediles del PJ están montando «una estrategia deliberada» para vincular a la actual gestión con hechos de corrupción sin pruebas, utilizando como punta de lanza un medio que —según señaló— “responde al kirchnerismo”.

“Lo que hicieron en la sesión fue aprovechar un tema sensible, como es el escándalo de los comedores escolares, para instalar sospechas sobre el municipio sin fundamentos”, afirmó Sastre. “Usaron como fuente al Diario Junio, un medio que actúa como órgano oficial del PJ, y que permanentemente publica informes tergiversados, salidos de los propios despachos de los concejales opositores”.

Sastre fue tajante al remarcar que, hasta el momento, en el ámbito municipal no existe ninguna denuncia o irregularidad similar a las que se investigan en la provincia. Aseguró que bajo la gestión actual se ha logrado ampliar la cantidad de oferentes, reducir los costos de compra, y transparentar los procesos vinculados a la adquisición de alimentos y asistencia social.

“Estamos pagando menos que el año pasado, con mayor transparencia. Antes nadie le quería vender al municipio porque no se pagaba en tiempo y forma. Hoy hay más oferentes y mejores precios, a pesar de la inflación”, enfatizó el edil.

También apuntó directamente contra la concejala Carolina Amiano, quien en sesión había cuestionado la exposición del funcionario Roberto Niez, responsable del área de Acción Social. “A diferencia de los funcionarios del justicialismo, que vinieron a robarse todo, como lo hizo Uribarri, Bordet o kuéider, nuestros funcionarios vinieron a darlo todo por Concordia. Esa es la diferencia”, disparó Sastre.

«Un ataque planificado»

El concejal denunció una “maniobra política orquestada” para generar un clima de sospecha permanente sobre la actual gestión. “No es un hecho aislado. Vemos cómo publican todos los días una nueva mentira: sobre los comedores, sobre los barrios, sobre el INVyTAM, sobre cualquier cosa que puedan usar para generar malestar”.

Sastre además defendió las acciones que lleva adelante el gobierno municipal encabezado por el intendente Francisco Azcué: “Nos votaron para ordenar Concordia y eso estamos haciendo. Redujimos la planta de asesores, mejoramos la atención de salud pública, estamos impulsando obras con recursos propios y avanzamos en sumarios contra empleados con causas judiciales. Y todo eso con una fuerte caída de la coparticipación y sin ayuda de Nación”.

“No me importa lo que diga el Diario Junio”

Finalmente, Sastre subrayó que no permitirá que las maniobras mediáticas desvíen el eje de la gestión, “A mí no me interesa lo que diga el Diario Junio ni sus secuaces. No voy a dejar de trabajar como lo vengo haciendo por lo que publiquen ellos. La gente se está dando cuenta de quiénes dicen la verdad y quiénes usan la política para hacer daño”.

A poco de cumplirse un año y medio de gestión, el edil reafirmó el rumbo tomado por el oficialismo y aseguró que seguirán trabajando “con responsabilidad y compromiso”, pese a las operaciones de sectores opositores.

“Mientras algunos hacen circo, nosotros hacemos gestión”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas